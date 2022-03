Helfen Sie uns zu helfen!

Liebe Gewürzfreunde,



wie in dem letzten Newsletter beschrieben, möchten wir den ukrainischen Familien, die bei uns in Deutschland Schutz suchen unbürokratisch und direkt helfen. Sie kaufen Gewürze zum üblichen bekannten Preis und helfen uns dadurch zu Spenden. Sie bekommen Genuss und tun noch etwas Gutes!



Wir haben uns entschieden unsere Spenden persönlich in das:



Hotel RCADIA Hamburg - Esport & Gaming



Oberer Landweg 27 - 29, 21033 Hamburg



zu überbringen. Das Hotel hat sich bereit erklärt schutzsuchende Familien aufzunehmen!



Die ersten 70 Flüchtlinge, bestehend überwiegend aus Frauen und Kindern sind am Dienstag dieser Woche eingetroffen und eine erste Hilfe von uns in Form von Spielsachen, Kinderkleidung und Süßigkeiten wurde bereits am 08.03.2022 dort angeliefert. Es ist unglaublich zu sehen, mit welcher Hilfsbereitschaft dort alle am Werk sind, es werden Familienzimmer eingerichtet, um den vom Leid und Flucht gezeichneten Menschen, vor allem den vielen Kindern, eine kleine Oase zum Rückzug zu schaffen. Ein Kinderspielzimmer wurde eingerichtet, Malzeiten organisiert, Dolmetscher gesucht usw. Nun werden Listen erstellt, was genau benötigt wird und dann werden wir die Spendenlieferung vorbereiten.



Es steht so viel Leid in den Augen dieser Frauen und Kinder, die Alles verloren haben und teilweise nur mit einer Plastiktüte in der Hand geflohen sind und die nicht wissen, ob Sie Ihre Väter und Männer jemals wiedersehen werden…….



Vielen Dank!



Viola Vierk



Inhaberin



Spicy`s Gewürzmuseum GmbH