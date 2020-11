Speick Thermal Sensitiv Nachtcreme mit hochaktivem Wirkstoffkomplex erhält „sehr gut“ von ÖKO-TEST

Für die Ausgabe November 2020 von „ÖKO-TEST“ hat das Magazin 50 verschiedene Nachtcremes, aus der Natur- und konventionellen Kosmetik, auf Wirkversprechen und bedenkliche Inhaltsstoffe genauer untersucht. Neun Produkte haben mit „sehr gut“ abgeschnitten. Darunter auch die Speick Thermal Sensitiv Nachtcreme.



Im Fokus: Feuchtigkeitsspendende Nachtcremes, geeignet für alle Hauttypen



Die Test-Redakteure wählten in erster Linie Produkte, die Feuchtigkeit spenden und für alle Hauttypen geeignet sind. Das ÖKO-TEST Labor legte bei der Untersuchung besonders viel Wert auf die Kriterien: allergieauslösende oder hautreizende Konservierungs- und Duftstoffe sowie problematische Mineralölbestandteile in den Cremes. Zusätzlich wurden die Verpackungen auf chlorierte Verbindungen überprüft.



„Wir freuen uns sehr, dass unsere Nachtcreme die Testkriterien erfüllt und mit sehr gut bewertet wurde“, freut sich Susanne Gans, Laborleiterin bei Speick Naturkosmetik. „Bei der Entwicklung liegt uns, neben der Nachhaltigkeit in allen Produktionsprozessen, die Verträglichkeit und Wirksamkeit unserer Rezepturen besonders am Herzen“, bekräftigt sie weiter.



Sensitive Pflege - reichhaltig und aufbauend



Die regulierende Nachtcreme von Speick Thermal Sensitiv mit der Kraft des Thermalwassers aus Schlangenbad, spendet ein wohliges Hautgefühl. Feuchtigkeitsspendendes Bio-Aloe vera-Gel, reichhaltige Bio-Sheabutter und schützendes Bio-Kamelienöl bilden den hochaktiven Wirkstoffkomplex und gleichzeitig eine verwöhnende Textur für die Haut. Wie jedes Speick-Produkt enthält auch die Thermal Sensitiv Nachtcreme den einzigartigen Extrakt der hochalpinen Speick-Pflanze aus kontrolliert biologischer Wildsammlung (kbW).



Produktdetails im Überblick:



Speick Thermal Sensitiv Nachtcreme, 50ml. „sehr gut“-Bewertung von ÖKO-TEST, November 2020.



Kontrollierte Naturkosmetik (COSMOS): Ohne synthetische Duft- und Farbstoffe, Mineralöle, Silikone und Parabene. Gluten- und laktosefrei. 99,99% natürlicher Ursprung im Gesamtprodukt. Dermatologisch allergologisch getestet.



Erhältlich ist die Speick Thermal Sensitiv Nachtcreme z.B. auf speickshop.de oder im gut sortierten Drogerie-, Bio- und Naturkosmetik-Fachhandel.

