ÖKO-TEST bewertet Speick Original Flüssigseife mit „sehr gut“

Das Verbrauchermagazin „ÖKO-TEST“ nahm für die Ausgabe Januar 2021 55 Flüssigseifen aus der Natur- und konventionellen Kosmetik unter die Lupe. 41 konventionelle und 14 Produkte aus der zertifizierten Naturkosmetik wurden auf Problemstoffe hin geprüft: Sind hautreizende Konservierungsstoffe oder allergieauslösende Duftstoffe enthalten? Entsteht die Schaumbildung durch umstrittene PEG-Verbindungen? Oder werden antibakterielle Wirkungen ausgelobt, die nicht belegt werden können?



Erwartungen des ÖKO-TEST Labors an schonendes Händewaschen sind in der aktuellen Corona-Krise hoch



Das Magazin bringt deutlich zum Ausdruck, dass die Haut der Menschen durch das häufige Händewaschen nicht noch zusätzlich mit Problemstoffen belastet werden soll. Auch informiert ÖKO-TEST, dass antibakterielle Seifen im Alltag allgemein nicht besser gegen Keime wirken, als herkömmliche Seifen. „Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung vertritt die Ansicht: Normale Hygienemaßnahmen wie häufiges und richtiges Händewaschen mit Seife schützen im Alltag ausreichend vor Schmierinfektionen, auch vor Viren, wie SARS-CoV-2.“, erläutert das Magazin weiter.



Insgesamt wurden 19 der 55 Produkte mit sehr gut bewertet. Auch die Speick Original Flüssigseife erfüllte alle Erwartungen und wurde dafür mit der Bestnote belohnt.



Speick Original Flüssigseife – ein wahres Seifenglück



Die Speick Original Flüssigseife ist ein absoluter Klassiker im Speick Naturkosmetik Sortiment. Sie reinigt mild und bietet durch ihre spezielle Rückfettung optimalen Schutz und pflegt beanspruchte Hände besonders sanft. Der einzigartige Extrakt der hochalpinen Speick-Pflanze aus kontrolliert biologischer Wildsammlung wird durch schonende Extraktion aus der ganzen Pflanze gewonnen. Die unter Naturschutz stehende Speick-Pflanze wird noch heute in den Nockbergen Kärntens von Hand und exklusiv für Speick Naturkosmetik geerntet.



Produktdetails im Überblick:



Speick Original Flüssigseife, 300ml. „sehr gut“-Bewertung von ÖKO-TEST, Januar 2021.



Speick Körperpflege: Ohne Farbstoffe, Silikone, Parabene und Mineralöle. Gluten- und laktosefrei. Dermatologisch allergologisch getestet. Vegan.



Erhältlich ist die Speick Original Flüssigseife z.B. auf speickshop.de oder im gut sortierten Drogerie-, Bio- und Naturkosmetik-Fachhandel.

