After Sun Lotion überzeugt ÖKO Test mit „sehr guter“ Pflegeleistung

ÖKO Test bewertet in der aktuellen Ausgabe 29 After Sun Produkte / Die After Sun Lotion von Speick Naturkosmetik wird mit "sehr gut" bewertet

Im aktuellen ÖKO Test Magazin für Juli 2019 werden 29 Lotionen, Gele und Sprays zur Pflege sonnengestresster Haut getestet. Die in diesem Jahr als „Best New Product“* auf der Vivaness prämierte After Sun Lotion von Speick SUN erhält das Gesamturteil „sehr gut“ und zeichnet sich als einziges parfümfreies Produkt im Bereich der zertifizierten Naturkosmetik aus.



Intensive Feuchtigkeit dank 80% Bio-Aloe vera-Gel



Die After Sun Lotion von Speick Naturkosmetik bietet intensive Feuchtigkeitspflege zur Regeneration sonnengestresster Haut. Das leicht kühlende Cremefluid mit einem außergewöhnlich hohen Bio-Aloe vera-Anteil von 80% lässt sich leicht verteilen und zieht schnell ein, ohne zu kleben. Ein effektiver Wirkkomplex aus Zuckerrüben-Extrakt und pflanzlichem Glyzerin bewahrt den Feuchtigkeitshaushalt der Haut, Vitamin E und hautschützendes Ectoin sorgen für einen Repair-Effekt. Spannungsgefühle werden spürbar gemildert. Damit ist die After Sun Lotion das perfekte Haut-Verwöhnprogramm nach einem langen Tag in der Sonne.



Sommerlich frischer Duft ohne Parfüm



Dank der parfümfreien Formulierung pflegt die After Sun Lotion auch die sensibelsten Hauttypen, ohne auf einen sommerlich frischen Duft verzichten zu müssen. Die Komposition natürlicher Extrakte wie Aprikose, Apfel und Vanille verleiht der After Sun Lotion eine angenehm natürliche Note. Durch die Kombination mit dem harmonisierenden Extrakt der hochalpinen Speick-Pflanze wirkt die After Sun Lotion beruhigend und wohltuend.



Zertifizierte Naturkosmetik für einen unbeschwerten Sonnengenuss



Die COSMOS ORGANIC-zertifizierte After Sun Lotion ist die optimale Ergänzung zu den Sonnenschutzprodukten der in diesem Jahr neu erschienen Serie Speick SUN. Diese bietet perfekt aufeinander abgestimmte Sonnenpflege für Gesicht und Körper mit 100% natürlich-mineralischen Inhaltsstoffen. Die Sonnenmilch mit LSF 20 sowie die Sonnencremes mit LSF 30 und LSF 50+ schützen zuverlässig und wasserfest vor UVA- und UVB-Strahlen. Der Lichtschutzfilter basiert auf Zinkoxid, also mineralischen Mikropigmenten, die sich beim Auftragen als hauchdünne Schicht auf die Haut legen und die UV-Strahlen wie ein Spiegel reflektieren. So wird der Sonnenschutz auf natürliche Weise gewährleistet.



Kontrollierte Naturkosmetik mit dem harmonisierenden Speick-Extrakt



Alle Produkte von Speick SUN sind COSMOS ORGANIC- oder COSMOS NATURAL-zertifiziert und damit 100% frei von synthetischen Duft- und Farbstoffen sowie Mineralölen. Sie sind vegan, gluten- und laktosefrei und dermatologisch allergologisch getestet. Mit dem harmonisierenden Extrakt der hochalpinen Speick-Pflanze aus kontrolliert-biologischer Wildsammlung (kbW).



*Speick SUN wurde mit den vier Produkten Sonnenmilch LSF 20, Sonnencreme LSF 30 & LSF 50+ und der After Sun Lotion von den Fachbesuchern der Vivaness 2019 als „Best New Product“ in der Kategorie „Spezielle Kosmetik/Pflege“ ausgezeichnet.



Produktdetails im Überblick:



Speick SUN After Sun Lotion, 200 ml



Intensive Feuchtigkeitspflege für Gesicht und Körper. Frische, kühlende und leichte Lotion mit 80% Bio-Aloe vera-Gel aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA).



„Sehr gut“-Bewertung in ÖKO Test 07/2019

