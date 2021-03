Speick.de erstrahlt in neuem Glanz

Seit heute erscheint speick.de in neuem Glanz. Auf unserer Unternehmenswebsite finden sich nun detailliertere Informationen und eine ausgebaute Bilddatenbank zu unseren 140 Produkten. Ergänzt um vielfältiges Hintergrundwissen zu Verpackungsmaterialien, Rohstoffen und der Firmengeschichte.Vor rund einem Jahr haben wir begonnen, das gesamte Produktsortiment einem gestalterischen Facelift zu unterziehen. Unsere Verpackungsgestaltung ist jetzt moderner und reduzierter. Das beliebte Farbleitsystem der Produkt-Serien wurde modifiziert. Die Website sollte dem folgen und überzeugt seit heute in frischer Aufmachung und mit optimierter Struktur.Speick Naturkosmetik steht für größtmögliche Transparenz im täglichen Handeln und der internen sowie externen Kommunikation. Diese Grundpfeiler leben wir seit jeher und setzen diese auch auf unserer Website um: Wir bieten sämtliche Produktinformationen unseres Sortiments zum Download an, frei zugänglich ohne Login-Hürde.Diese detaillierten Informationen, bestehend aus Produktdatenblättern mit umfangreichen Hinweisen zu Inhaltsstoffen, Anwendung und Verpackungsmaterialien als auch Freistellern und Moodbildern zur freien Verwendung in Publikationen, Datenbanken oder Onlineshops sind mit dem Erscheinen der neuen Website direkt beim Produkt verfügbar. Klicken Sie einfach auf die Detailansicht des gesuchten Produkts und laden Sie sich im Bereich Download sämtliche Materialien herunter.Mit der neuen Website gehen wir auch auf die Wünsche unserer Verbraucher:innen ein, die sich immer häufiger mit sehr detaillierten Fragen zu Inhaltsstoffen und Verpackungsmaterialien an uns wenden. Wir freuen uns über das große Interesse an all den Themen, die für Speick Naturkosmetik seit der Gründung zum Thema ganzheitliche Naturkosmetik dazugehören. Diese Themen rücken natürlich auch bei unseren Händler:innen und den Pressevertreter:innen in den Fokus. Auch hier gilt: Alle unsere Informationen sind ohne einen erforderlichen Login frei abrufbar.2021 blicken wir auf eine 93-jährige Unternehmensgeschichte zurück. In 93 Jahren haben wir viel Wissen angesammelt und uns intensiv mit den positiven und kritischen Themen rund um unsere ganzheitliche Naturkosmetik auseinandergesetzt. Angefangen bei der namensgebenden Speick-Pflanze bis hin zu neuen Trends in der Verpackungsbranche möchten wir so gut wie möglich auf all die Themen eingehen, die uns und unsere Website-Besucher:innen interessieren. Das Informationsangebot auf speick.de wird zukünftig noch weiter wachsen und stets die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten, Unternehmensneuheiten oder unseren Blogbeiträgen bereithalten.Schauen Sie doch mal rein, wir freuen uns auf Ihren digitalen Besuch auf speick.de