Speick Sun Sonnenmilch mit LSF 30 erhält „gut“ von ÖKO-TEST

Passend zum Tag der Sonnencreme am 27. Mai 2021 veröffentlichte das ÖKO-TEST Magazin die neueste Ausgabe Juni 2021, für die 22 Sonnenschutzprodukte mit chemisch-organischen und mineralischen Lichtschutzfiltern getestet wurden. Nur vier Produkte erhalten ein „sehr gut“. Sieben der acht getesteten Naturkosmetik-Sonnencremes schneiden „gut“ ab, sie alle erhalten ein „sehr gut“ für die Inhaltsstoffe.Die Gefahren zu intensiver Sonneneinstrahlung sind bekannt: Um die Haut vor Sonnenbrand zu schützen, ist es wichtig, sich mit Sonnencreme einzucremen. Bei der Auswahl des Sonnenschutzes ist jedoch Vorsicht geboten, wie der aktuelle ÖKO-TEST zeigt. Mit einigen Cremes gelangen auch bedenkliche Stoffe auf die Haut. Die gute Nachricht: Alle getesteten Naturkosmetik-Sonnencremes enthalten ausschließlich sehr gute Inhaltsstoffe. Hier besteht kein Risiko bedenklicher Inhaltsstoffe wie dem als krebserregend eingestuften Octocrylen, problematischer PEG-Verbindungen oder halogenorganischer Verbindungen, die in einigen der Sonnenschutzprodukte mit chemisch-organischem Filter gefunden werden konnten.Bei den mineralischen Filtern, die vor allem in der Naturkosmetik zu finden sind, werden vorrangig Titandioxid und Zinkoxid eingesetzt. Sie schützen, indem sie sich auf die Haut legen und die UV-Strahlung absorbieren, reflektieren und streuen. Der Einsatz von Titandioxid wird von ÖKO-TEST kritisiert, weil Titandioxid als vermutlich krebserregend eingestuft wird – wenn man es einatmet. Für ÖKO-TEST ist es nach jetzigem Kenntnisstand aber immer noch die bessere Wahl für die Haut als die chemisch-organischen Filter.In unseren Speick Sun Produkten haben wir uns von Beginn an auf den reinen Einsatz von Zinkoxid beschränkt und Titandioxid ausgeschlossen. Alle Speick Sun Produkte arbeiten also ausschließlich mit Zinkoxid und sind bedenkenlos anzuwenden.In die Gesamtwertung des Tests zieht ÖKO-TEST auch weitere verbraucher- und produktrelevante Kriterien wie unnötige Umverpackungen oder sonstige Mängel mit ein. Im Fall der Speick Sun Sonnenmilch LSF 30 führt ein fehlender Anwendungshinweis zur richtigen Verwendung des Sonnenschutzproduktes zur Abwertung. Hier gelten die Anwendungsempfehlungen des IKW , die einheitlich geregelt auf allen Sonnenschutzprodukten aufgebracht werden sollten. Der beanstandete fehlende Anwendungshinweis (Hinweis sieben von sieben) ist bereits für einen Neudruck der Speick Sun Tuben ergänzt worden und wird bei den zukünftigen Chargen vorhanden sein.Der Sonnenschutz von Speick Sun ist nicht nur gut zur Haut, sondern auch zur Umwelt. Der mineralische Lichtschutzfilter mit Zinkoxid ist riff- und korallenfreundlich. Darüber hinaus besteht die Verpackung aus Zuckerrohr. Dies spart etwa 55 Gramm CO2 pro Tube im Vergleich zu einer normalen Plastiktube. Die 150 ml Tube eignet sich perfekt als Familientube und kann von Erwachsenen und Kindern, bis hin zu empfindlicher Kleinkind- oder sonnengeplagter Haut verwendet werden. Mit den Sonnenschutzprodukten von Speick Sun kann die Sonne also ganz ohne Bedenken genossen werden.Speick Sun Sonnenmilch LSF 30, 150ml. „gut“-Bewertung von ÖKO-TEST, Juni 2021.Kontrollierte Naturkosmetik (COSMOS): Ohne Parfüm, Farbstoffe und Mineralöle. 99,4% natürlicher Ursprung im Gesamtprodukt. Dermatologisch allergologisch getestet.Erhältlich ist die Speick Sun Sonnenmilch LSF 30 z.B. auf speickshop.de oder im gut sortierten Drogerie-, Bio- und Naturkosmetik-Fachhandel.