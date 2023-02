Speick Naturkosmetik als Aussteller auf der Vivaness 2023

In diesem Jahr findet vom 14. – 17. Februar 2023 wieder die internationale Fachmesse für Naturkosmetik Vivaness in Nürnberg statt. Auch Speick Naturkosmetik ist traditionsgemäß mit einem Stand als Aussteller vertreten. Die Besucher dürfen sich in Halle 3C, Stand 020 auf spannende Neuheiten, innovative Produkte und beliebte Klassiker aus dem Hause Speick Naturkosmetik freuen.Am Neuheiten-Stand der Vivaness finden Naturkosmetik-Fans zahlreiche Produktneuheiten aus der Branche. Speick Naturkosmetik wird im Zuge der Vivaness 2023 fünf Neuheiten präsentieren, die die bestehenden Sortimentsserien abrunden und den Speick-Liebhabern eine optimale Ergänzung zur täglichen Pflegeroutine bieten. Ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit, liegt hierbei ein besonderer Fokus auf Nachfülllösungen und umweltschonenden Verpackungskonzepten. Alle Produktneuheiten beinhalten den einzigartigen Extrakt der hochalpinen Speick-Pflanze aus kontrolliert biologischer Wildsammlung. Dieser wird durch schonende Extraktion aus der ganzen Pflanze gewonnen. Die unter Naturschutz stehende Speick-Pflanze wird noch heute in den Nockbergen Kärntens von Hand und exklusiv für Speick Naturkosmetik geerntet.Die jährlich stattfindende Fachmesse Vivaness ist ein zentraler Treffpunkt für die internationale Naturkosmetik-Branche. Sie bietet den teilnehmenden Unternehmen eine Plattform um sich zu informieren, Neuheiten zu präsentieren, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Gegründet als ein Bestandteil der Biofach Messe im Jahr 1990, wurde die Vivaness 2007, aufgrund des steigenden Interesses und Angebots an Naturkosmetik, ausgegliedert. Seitdem erfreut sie sich als eigenständige Messe an großer Beliebtheit bei Ausstellern, sowie den Vertretern aus den Bereichen Politik, Medien, PR und Personen des öffentlichen Lebens.