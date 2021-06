Speick Men Active Deo Roll-on & Speick Natural Aktiv Deo Roll-on erhalten Bestnote „sehr gut“ für Wirkung und Inhaltsstoffe von ÖKO-TEST

Die Test-Redakteure der aktuellen ÖKO-TEST Ausgabe Juni 2021 nahmen 52 Deo Roll-ons, davon 19 als Naturkosmetik zertifizierte unter die Lupe. Dabei wurde auf allergene Duftstoffe, künstlichen Moschusduft, umstrittene halogenorganische Verbindungen, bedenkliche Formaldehyd/-abspalter, PEG/PEG-Derivate und umweltbelastende Kunststoffverbindungen untersucht. Ebenso die Deckel und Flakons wurden geprüft. Hier lag das Augenmerk auf umweltschädlich chlorierten Verbindungen. Die Testergebnisse für den Speick Men Active Deo Roll-on und den Speick Natural Aktiv Deo Roll-on lauten: sehr gut!



Der Einsatz von Aluminiumsalzen ist nach wie vor umstritten



Der Einsatz von Aluminiumsalzen, als porenverengender Wirkstoff zur Schweißhemmung, ist nach wie vor sehr umstritten. Auch die VerbraucherInnen reagieren immer stärker darauf. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstitutes POSpulse suchen mittlerweile 60 Prozent der KonsumentInnen nach einem Deo ohne Aluminiumsalze. Vor einem Jahr waren es 56 Prozent.



Wie entsteht Schweißgeruch überhaupt?



Achselschweiß besteht zu 99 Prozent aus Wasser, daneben enthält er Salz, Eiweiß, Milchsäure, Zucker, Fett und Harnstoff. Frischer Schweiß riecht erstmal nicht unangenehm, sondern neutral und beinahe geruchslos. Die wahrnehmbaren Geruchsmoleküle bilden sich erst durch den enzymatischen Abbau des Schweißes. Dieser Abbau erfolgt durch die hauteigenen Bakterien, die dort natürlicherweise angesiedelt sind.



Bei der Zersetzung des im Schweiß befindlichen Fettes und Eiweißes entstehen dann in der Folge die unangenehmen Gerüche aus den Abbauprodukten. Schweiß muss also eine gewisse Zeit auf der Haut verbleiben, bis er zu riechen beginnt.



Ein kleiner Tipp: Durch das Tragen von luftiger Kleidung und Rasieren der Achselhaare kommt mehr Luft an die Haut und die Bakterien können sich nicht so schnell ausbreiten.



Wie wirken die Speick Deo Roll-ons ohne den Einsatz von Antitranspirantien?



Ein Deo wirkt – im Gegensatz zu einem Antitranspirant – nicht gegen den Schweißfluss, sondern verhindert, dass der ausgetretene Schweiß unangenehm riecht. Der Speick Men Active Deo Roll-on und der Speick Natural Aktiv Deo Roll-on sind mit dem Speick Naturkosmetik Bio-Wirkprinzip bestens ausgerüstet. Die Schweißbildung wird nicht unterbunden, sondern die unangenehm riechenden Duftmoleküle werden in neue, geruchsfreie Moleküle umgewandelt. Wie geht das? Die eingesetzten Pflanzenextrakte und ätherischen Öle unterbinden den enzymatischen Abbau des Schweißes und damit die Bildung von unangenehmem Schweißgeruch ohne die Bakterien dabei selbst abzutöten. Somit kann ganz unbedenklich geschwitzt werden.



Darüber hinaus sind die Produkte in der Lage, bei beginnendem enzymatischen Schweißabbau mittels eins Bio-Ferments die Wirkdauer nochmals zu verlängern. Unangenehm riechende entstandene Duftmoleküle werden in neutral riechende Verbindungen umgewandelt. Schlecht riechende Säuren können so zu geruchslosen Salzen werden.



„Zusätzlich setzen wir bei unseren Deo Roll-ons Salbeiextrakt ein. Salbei enthält Gerbstoffe, diese können die Poren auf natürliche Weise behutsam zusammenziehen und damit die Schweißabgabe reduzieren. So kann die Transpiration normalisiert werden. Denn weniger Schweiß bedeutet weniger Nahrung für den enzymatischen Abbau und damit weniger Potential für unangenehm riechenden Achselschweiß.“, erläutert Susanne Gans Laborleiterin bei Speick Naturkosmetik.



Produktdetails im Überblick:



Speick Natural Aktiv Deo Roll-on, 50 ml. „sehr gut“-Bewertung in ÖKO-TEST Juni 2021.



Kontrollierte Naturkosmetik (COSMOS): Ohne Aluminiumsalze, synthetische Duft- und Farbstoffe, Slikone, Parabene und Mineralöle. Gluten- und laktosefrei. Dermatologisch allergologisch getestet.



Speick Men Active Deo Roll-on, 50 ml. „sehr gut“-Bewertung in ÖKO-TEST Juni 2021.



Kontrollierte Naturkosmetik (COSMOS): Ohne Aluminiumsalze, synthetische Duft- und Farbstoffe, Slikone, Parabene und Mineralöle. Gluten- und laktosefrei. Dermatologisch allergologisch getestet.



Erhältlich sind der Speick Natural Aktiv Deo Roll-on und der Speick Men Active Deo Roll-on z.B. auf speickshop.de oder im gut sortierten Drogerie-, Bio- und Naturkosmetik-Fachhandel.

