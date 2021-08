Podcast: Natürlich schön mit nachhaltiger Haarpflege

Shampoo, Duschgel und co. sind Pflege- und Lifestyleprodukte – und schönes Haar gehört für die meisten Menschen unbedingt dazu, wenn es darum geht, sich in der eigenen Haut wohlzufühlen. Wenn wir aber in unsere Badezimmerschränke schauen, sehen wir oft ein Meer aus Plastiktuben und –tiegeln. Warum sich Verpackungsmüll nicht immer vermeiden lässt und auch nicht immer schlecht sein muss und wie das Ganze mit festen Shampoos auch ohne Verpackung geht, darüber spricht Ina Hiller von Speick Naturkosmetik in unserem aktuellen Podcast.Festes Shampoo unterscheidet sich von flüssigem Shampoo nur in der Konsistenz. Während bei normalen Flüssigshampoos ein hoher Anteil an Wasser enthalten ist, handelt es sich bei den festen Shampoos um hochkonzentrierte Shampoostücke, denen das Wasser entzogen wird. Dadurch sind sie sehr ergiebig und trotzdem handlich und leicht. Die festen Shampoos von Speick Naturkosmetik reinigen genauso gut und sanft wie die flüssigen Shampoos und enthalten wertvolle pflegende Zusätze wie Arganöl, Weizenprotein und Zuckerrübenextrakt.Eine anschließende Haarspülung ist – wie bei flüssigen Shampoos – nicht notwendig, kann aber nach Bedarf angewendet werden. Ob man sich beim festen Shampoo für die Variante „Glanz & Volumen“ oder „Mit natürlichem Koffein“ entscheidet, hängt vom individuellen Haartyp ab.: Eine Haarseife und ein festes Shampoo sind nicht das Gleiche. Eine Haarseife ist eine Seife mit basischem pH-Wert und pflegenden Zusätzen zur Haarwäsche. Nach dem Waschen mit Haarseife sollte das Haar auf jeden Fall mit einer sauren Rinse, also einem stark verdünnten Essigwasser, ausgespült werden. Das wirkt wie ein Conditioner, erleichtert die Kämmbarkeit der Haare und wirkt vor allem bei Wasser mit hohem Härtegrad der Ablagerung von Seifenresten im Haar entgegen.Festes Shampoo benötigt keine Verpackung in Form einer Tube oder Flasche, eine simple Papierbanderole mit den Pflichtangaben genügt. Deshalb können wir jede Menge Plastik gegenüber unseren flüssigen Produkten sparen. Die Speick Natural Aktiv festen Shampoos sind darüber hinaus sehr ergiebig, sie entsprechen je nach Haarlänge und verwendeter Menge ca. 2-3 „normalen“ Tuben eines flüssigen Shampoos. Durch die feste Form lassen sich die festen Shampoos auch auf Reisen platzsparend mitnehmen und können dank ihrer leichten biologischen Abbaubarkeit auch bedenkenlos in offenen Gewässern oder frei in der Natur stehenden Duschen auf einem Campingplatz verwendet werden.Die festen Shampoos sollten nach der Verwendung immer gut austrocknen können. Deshalb empfiehlt es sich, das Shampoostück nach der Anwendung z.B. in einer Seifenschale, aus der das Wasser ablaufen kann, aufzubewahren. Eine schnelle DIY-Variante lässt sich mit einer Untertasse und darüber gespannten Gummibändern basteln, die ein Abtropfen und Trocknen des Shampoostücks ermöglicht. Wer sein festes Shampoo lieber aufhängen möchte, kann spezielle Seifensäckchen nutzen.Mehr Informationen zu unseren festen Shampoos gibt es unter https://www.speick.de/...