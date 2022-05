Natürlicher Frische-Kick von Kopf bis Fuß

ÖKO-TEST bewertet Speick Men Active Duschgel mit „sehr gut“

Duschgele für Männer sollen nicht nur sanft reinigen, sondern auch herb und markant duften. Rund 90% aller Deutschen über 14 Jahre verwenden sie täglich. Damit gehören sie in fast jeden Badezimmerschrank. Das Verbrauchermagazin ÖKO-TEST hat für die Ausgabe April 2022 44 Duschgele aus der Natur- und konventionellen Kosmetik auf bedenkliche Inhaltsstoffe und Mängel hin geprüft. Zwei Drittel der getesteten Produkte können bedenkenlos empfohlen werden. Darunter auch das Speick Men Active Duschgel, welches mit „sehr gut“ bewertet wird.



Gegenstand der Untersuchung waren problematische Konservierungsmittel, allergieauslösende Duftstoffe und umstrittene Inhaltsstoffe wie PEG/PEG-Derivate. Letzteres wird u.a. als Reinigungssubstanz bzw. Tensid eingesetzt, welches für den gewünschten Schaumeffekt sorgt, jedoch nicht ganz so hautfreundlich ist. Die zertifizierten Naturkosmetik-Duschgele schneiden hier besonders gut ab. Auch umweltrelevante Faktoren wie Rezyklatanteile in Kunststoffverpackungen oder Verpackungen auf Bio-Kunststoff wurden bei ÖKO-TEST geprüft. Sieben konventionelle Duschgele enthalten synthetische Polymere, die in der Umwelt schwer abbaubar sind und das Abwasser unnötig belasten. Weniger schädlich sind recycelte Flaschen bzw. Tuben aus einem sortenreinen Bio-Kunststoff, was zehn der 44 getesteten Anbieter vorweisen können. So auch Speick Naturkosmetik.



Das Speick Men Active Duschgel sorgt mit einer wertvollen Kombination aus pflanzlichen Wirk- und Pflegestoffen für eine sanfte, gründliche Reinigung für Haut und Haare. Reine ätherische Öle verwöhnen mit einem zitrisch-maskulinen Duft, der aktivierend und erfrischend wirkt. Dazu verleihen Weizenproteine dem Haar Geschmeidigkeit. Das Speick Men Active Duschgel ist COSMOS Natural-zertifiziert und unterstützt die Haut damit auf natürliche Weise. Die Tube besteht zu 90% aus BIO-PE, einem Kunststoff, der aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr - also einem nachwachsenden Rohstoff - hergestellt wird und bestens recyclingfähig ist. Einem natürlichen, vitalisierenden Start in den Tag steht mit dem Speick Men Active Duschgel also nichts mehr im Wege.