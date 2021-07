NEU: Unser Dream-Team für saubere und gepflegte Hände!

Der intensiv feuchtigkeitsspendende Cremebalsam und die flüssige Handreinigung bieten effektive Pflege und Sauberkeit für gestresste und empfindliche Haut.Die Original Arztseife gehört bereits seit Jahren zu den Klassikern in unserem Seifensortiment. Die beiden festen Seifenstücke, Pflanzenöl-Arztseife und Pflanzenöl-Arztseife Sensitive, sowie die Arztseife flüssig sind durch ihre besonders hautschonende und milde Reinigung auch für stark beanspruchte Haut und häufige Anwendung geeignet. Damit sind sie nicht nur für die durch häufiges Händewaschen strapazierte Haut von Ärzt:innen geeignet. Insbesondere in Zeiten gesteigerter Hygienemaßnahmen erfreuen sich die besonders hautmilden Produkte unserer Arztserie großer Beliebtheit.Die flüssige Handreinigung auf pflanzlicher Basis enthält 70% Alkohol. Damit bietet sie eine effektive Reinigung mit der antibakteriellen Wirkung von reinem, natürlichem Alkohol. Gleichzeitig wird die häufig strapazierte Haut an den Händen durch die enthaltene Pflegewirkung entlastet und verwöhnt. Bio-Calendulaextrakt und unser patentierter, feuchtigkeitsspendender Zuckerkomplex pflegen die Haut bei der Anwendung mit einem spürbaren Effekt. Wertvolles Lavendelöl sorgt zudem für einen angenehmen Duft, der zugleich für einen beruhigenden Wohlfühlmoment sorgen kann.Der Original Arzt Handbalsam enthält Bio-Aloe vera und natürliches Vitamin F für intensive Feuchtigkeit. Bio-Sheabutter, Bio-Mandelöl und Bio-Arganöl unterstützen die feuchtigkeitsspendende Wirkung mit reichhaltiger Pflege und schützen die Haut. Der Handbalsam zieht trotz der intensiven Pflegewirkung schnell ein und fettet nicht, der enthaltene Haferextrakt hinterlässt ein angenehm seidiges Hautgefühl. Damit ist der Arzt Handbalsam auch unterwegs ein praktischer Begleiter und sorgt für einen sofortigen Pflegeeffekt und streichelzarte Hände. Der Arzt Handbalsam duftet fein zitrisch mit Aromen der Bergamotte.Die Original Arzt Handhygiene und der Original Arzt Handbalsam, Made by Speick, tragen die COSMOS NATURAL-Signatur, die garantiert, dass es sich um echte Naturkosmetik handelt. Sie sind ohne synthetische Duft- und Farbstoffe, Silikone, Parabene und Mineralöle. Alle Produkte der Arztserie, Made by Speick, sind dermatologisch allergologisch getestet.Die Flasche der Arzt Handhygiene und die Tube des Arzt Handbalsams bestehen zu 96% und 89% aus BIO PE, einem Kunststoff aus nachhaltig angebautem Zuckerrohr. Dieser verursacht im Vergleich zu "normalem" PE weniger CO2 bei der Herstellung. Für optimales Recycling sollten Tube/Flasche und Verschluss getrennt und im Recyclingabfall entsorgt werden.Besuchen Sie gerne unsere Website für mehr Informationen zu unserer Original Arztserie, Made by Speick: https://www.speick.de/de/produkte/pflegeserie/made-by-speick.html Original Arzt Handhygiene, 100 ml / Original Arzt Handbalsam, 75 mlKontrollierte Naturkosmetik (COSMOS): Ohne synthetische Duft- und Farbstoffe, Silikone, Parabene und Mineralöle. Gluten- und laktosefrei. Dermatologisch allergologisch getestet.Erhältlich sind die Produkte unserer Arztserie z.B. auf speickshop.de oder im gut sortierten Drogerie-, Bio- und Naturkosmetik-Fachhandel.