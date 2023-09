Happy Birthday Speick! – 95 Jahre Naturkosmetik

Eine Traditionsmarke feiert Geburtstag und weckt bei Jung und Alt Erinnerungen. Das lachsfarbene Stück Seife auf dem Waschbecken der Großeltern, das Rasierwasser des Vaters mit dem fein-herben Duft und der Deo Stick im Badezimmer von Freunden. Speick hat Generationen begleitet und sich mit ihnen weiterentwickelt. Am 29. September 2023 feiert das Familienunternehmen 95-jährigen Geburtstag und blickt auf eine, damals wie heute, klare Mission: mit der Produktion nachhaltiger Pflegeprodukte für Mensch und Umwelt etwas Gutes zu tun.



1928 hatte der Firmengründer Walter Rau eine Vision: er wollte eine Seife auf den Markt bringen, die zur wohltuenden Körperpflege mit wertvollen, natürlichen Inhaltsstoffen dient. Damals eine echte Revolution, denn die bekannte Kernseife wurde für die bloße Reinigung von Textilien eingesetzt. Seine Liebe zur Natur brachte ihn schließlich zur Speick Pflanze und ihren überlieferten beruhigenden und zugleich belebenden Eigenschaften. Von Beginn an war das unscheinbare Pflänzchen aus den Kärntner Nockbergen fester Bestandteil der Speick Seife und kommt bis heute exklusiv in einem Großteil der Produkte von Speick Naturkosmetik zum Einsatz.



In 95 Jahren Firmengeschichte, hat Speick Naturkosmetik viele weitere Produkte entwickelt und den über die Jahrzehnte gewachsenen Naturkosmetik-Markt maßgeblich mitgestaltet. Seinen Werten ist Speick Naturkosmetik immer treu geblieben und diese könnten aktueller nicht sein. So stehen Nachhaltigkeit, Regionalität und Naturverbundenheit bis heute im Zentrum des unternehmerischen Handelns. Geleitet wird das Familienunternehmen mit Wikhart und Valentin Teuffel in dritter und vierter Generation und blickt voller Motivation in die Zukunft: „Speick Naturkosmetik hat sich zu einem Klassiker in der Naturkosmetik-Branche entwickelt. Für meine Generation ist es jetzt wichtig, das Sortiment weiter zu beleben und sich in neue Segmente vorzuwagen" so Valentin Teuffel.