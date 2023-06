97% Weiterempfehlung für das After Sun Face Serum von Speick Naturkosmetik

Bei einem Konsument*innen Test in Kooperation mit dem special-interest Portal gofeminin.de erzielte das After Sun Face Serum von Speick Naturkosmetik hervorragende Ergebnisse. 240 unabhängige Proband*innen testeten das Produkt über einen Zeitraum von mehreren Wochen und bewerteten im Anschluss ihre Erfahrungen. Das Ergebnis spricht für sich: 97% der Tester*innen empfehlen das Speick After Sun Face Serum weiter.



Das im April 2023 neu auf den Markt gekommene Gesichtsserum ergänzt die bereits etablierte After Sun Lotion in der Speick Sun Serie. Beide After Sun Produkte sind speziell für die Bedürfnisse der Haut nach dem Sonnenbaden ausgerichtet. Neben einem Anteil von 80% Bio-Aloe vera-Gel, das einen beruhigenden Effekt auf die Haut hat, finden sich die Inhaltsstoffe Ectoin und Squalan im Speick After Sun Face Serum wieder. Der Repair-Wirkstoff Ectoin schützt die Haut auf Gesicht, Hals und Dekolleté vor äußeren Umwelteinflüssen. Squalan versorgt sie optimal mit Feuchtigkeit und verleiht ein seidiges Hautgefühl.



Davon konnten sich im Produkttest auch die 240 Tester*innen überzeugen. Neben der Weiterempfehlung, die mit 97% sehr hoch ausfällt, bewerteten die Proband*innen unter anderem Hautgefühl, Duft und Gesamtzufriedenheit. Das After Sun Face Serum kann in allen Kategorien überzeugen und begeistert vor allem durch seine beruhigenden Eigenschaften für sonnengestresste Haut. 98% stimmen der Aussage zu, dass das Gesichtsserum ihre Haut spürbar beruhigt (Quelle: gofeminin 06/ 2023). Einmal mehr hat Speick Naturkosmetik mit dieser Rarität im Pflegeregal gezeigt, dass die Kompetenzen des Naturkosmetik Herstellers nicht nur in der traditionellen Seifenherstellung liegt