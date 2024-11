Krafttraining neu gedacht – Effizient, platzsparend und ganzheitlich

Therapieerfolg und präventives Training: Die angebotenen Programme sollten sowohl auf den Therapieerfolg als auch auf gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen ausgerichtet sein. Effizienter Einsatz auf kleiner Fläche: Da die durchschnittlich verfügbare Trainingsfläche oft nur 20 - 40 Quadratmeter beträgt, sollten die Trainingslösungen platzsparend und effizient gestaltet sein. Evidenzbasierte Therapie: Der Einsatz von datenbasierter, optimierter und automatisierter Technologie ist entscheidend, um eine evidenzbasierte und zielgerichtete Therapie sicherzustellen.

Das Gesundheits- und Fitnessbewusstsein wächst stetig und trotzdem vernachlässigt immer noch ein Großteil der Bevölkerung regelmäßiges Krafttraining. Sportwissenschaftler und die WHO betonen seit langem die Wichtigkeit von Muskeltraining, das seit 2020 sogar als offizielle Gesundheitsempfehlung gilt. Ohne gezieltes Training beginnt ab dem 30. Lebensjahr die Muskelmasse und -kraft schleichend abzunehmen, ein Prozess, der ab 50 deutlich beschleunigt wird. Dies wirkt sich nicht nur negativ auf den individuellen Gesundheitszustand, das persönliche Wohlbefinden und die Mobilität aus, sondern verursacht auch erhebliche volkswirtschaftliche Kosten: Allein in Deutschland belaufen sich die Ausgaben für Muskel-Skelett-Erkrankungen jährlich auf über 30 Milliarden Euro und machen ca. 25 % der krankheitsbedingten Fehltage aus.Viele Menschen finden jedoch nicht den Zugang oder die Motivation, um regelmäßig ein Fitnessstudio zu besuchen. Unsicherheit bei der Durchführung von Übungen und mangelndes Wissen über effektive Trainingspläne erhöhen die Hemmschwelle zusätzlich. Dabei gibt es keinen universellen Ansatz – der Erfolg hängt stark von individuellen Voraussetzungen und persönlichen Vorlieben ab. Entscheidend ist, dass das Training effektiv, sicher und langfristig motivierend ist.Bei Sparkfield sind wir überzeugt, dass ein einfacher und niederschwelliger Zugang zu Krafttraining entscheidend ist. Unser Ziel ist es, effizientes und inspirierendes Ganzkörperkrafttraining zu erleichtern – sei es am Arbeitsplatz, bei Physiotherapeuten oder in anderen alltäglichen Umgebungen.Aktuelle Marktdaten zeigen, dass Therapie und Fitness zunehmend zu einem integrierten Gesundheitsmarkt verschmelzen. Dies eröffnet Physiotherapeuten neue Möglichkeiten, sich im sogenannten zweiten Gesundheitsmarkt zu positionieren. Dadurch gewinnen sie nicht nur mehr Unabhängigkeit von Krankenkassen und Ärzten, sondern können auch höhere Umsätze und Margen erzielen.Ein weiteres wichtiges Ziel vieler Physiotherapeuten ist es, die Behandlungsqualität zu steigern und den Beruf weiterzuentwickeln. Dies soll durch den verstärkten Einsatz wissenschaftlich fundierter Methoden und die Nutzung ihrer umfangreichen Praxiserfahrung geschehen. So können sie zudem die ihnen gebührende Anerkennung und Wertschätzung für ihre Arbeit erreichen.Um im Selbstzahler-Markt erfolgreich zu sein, müssen Physiotherapeuten bestimmte Ziele erreichen, die sich auch in Anforderungen an technische Hilfsmittel niederschlagen:Mit der neuen Version V5 des Sparkfield Core wird ein ganzheitliches und modernes Ganzkörper-Krafttraining auf nur zwei Quadratmetern möglich – mit über 30 anerkannten Übungen für Oberkörper-, Rumpf-, Rücken- und Unterkörpermuskulatur. Durch die Kombination aus modernster Robotik-Technologie und intelligenter Sensorik bietet der Sparkfield Core alle Funktionen eines Premium-Fitnessstudios inklusive Maximalkraftmessung in einem einzigen Gerät und passt sich individuell an die Beweglichkeit und Kraft jedes Nutzers an.Die innovative Steuerung und benutzerfreundliche Bedienung machen das Training besonders sicher und effizient, wobei das Verletzungsrisiko durch präzise Bewegungskontrolle minimiert wird. Durch diese vielseitigen Funktionen eignet sich der Sparkfield Core ideal für den Einsatz in Physiotherapiepraxen, firmeneigenen Fitnessräumen sowie Boutique-Fitnessstudios, die ihren Kunden ein erstklassiges, sicheres und flexibles Trainingserlebnis bieten möchten – ganz auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt und mit maximaler Effizienz.Vom 3. bis 5. Dezember ist der Sparkfield Core V5 auf der Therapie Messe in München zu sehen. Vor Ort besteht die Möglichkeit, das Gerät live zu erleben, auszuprobieren und auf Herz und Nieren zu testen.Link zur Messe: https://www.therapiemesse-muenchen.de/de/