Gezieltes Muskeltraining für moderne Arbeitswelten – Sparkfield startet „Ultra-Set“

Weltweit erste Trainingsmethode für fließenden Übergang zwischen Muskelgruppen in einer Übung ohne Gerätewechsel – ermöglicht hocheffiziente Muskelaktivierung in nur 3 Minuten direkt am Arbeitsplatz. Live auf der Zukunft Personal Europe 2025 in Köln.

Muskeltraining wird zu einem der zentralen Gesundheitsfaktoren unserer Zeit – fest verankert im Alltag, in Gesundheitssystemen, in unserem Denken. Diese Überzeugung treibt Sparkfield an: Mit dem neuen „Ultra-Set“ stellt das Unternehmen eine weltweit einzigartige Trainingsmethode vor, die nur durch die robotische Kinematik des hauseigenen Systems Sparkfield Core möglich wird.

Mehrere Muskelgruppen in einer einzigen, fließenden Bewegung trainieren – ohne Gerätewechsel, ohne Unterbrechung. Was bislang nicht umsetzbar war, wird nun Realität.

Eine neue Trainingsform für neue Anforderungen im Arbeitsleben

Beim Ultra-Set werden verschiedene Muskelgruppen in einer durchgehenden Übungseinheit aktiviert. Start- und Endpositionen verändern sich automatisch während der Übung. Jede Wiederholung ist individuell. So kann das System beispielsweise dynamisch von der Brustpresse zur Schulterpresse oder vom Latzug in den Ruderzug übergehen – alles innerhalb eines einzigen Satzes.

Die Trainingsreize sind dadurch intensiver, koordinativer und funktioneller. Gleichzeitig entsteht eine neue Form der Zeit- und Ressourceneffizienz im Krafttraining – ideal für kurze Aktivierungen im Berufsalltag: 3 Minuten reichen aus, um gezielt Muskeln zu aktivieren, Haltung zu stabilisieren und die Rückengesundheit zu fördern – ohne Umziehen, ohne Betreuung.

„Ich kenne aus meiner eigenen Geschichte im Kraftsport unzählige sogenannte Intensitätstechniken. Alle verfolgen das Ziel, mehr Muskelfasern in kürzerer Zeit zu aktivieren – aber meist mit Kompromissen in der Praxis. Ultra-Sets brechen diese Grenzen auf: Fließende Übergänge, funktionelle Belastungen, maximale Effizienz. Ideal für Warm-ups, gezielte Aktivierung oder hocheffektive Kurzformate im Alltag.“
Mattias Hallor, Mitgründer Sparkfield und Experte für Krafttraining

Die Umsetzung des Ultra-Sets ist nur durch die robotische Kinematik von Sparkfield Core möglich. Während klassische Kraftgeräte mit Gewichten, Umlenkrollen oder fixen Bewegungsbahnen arbeiten, nutzt Sparkfield elektrische Antriebe, sensorbasierte Kraftmessung und softwaregesteuerte Bewegungsführung – für dynamische Abläufe, die sich in jeder Sekunde an Biomechanik, Kraftprofil und Zielsetzung des Nutzers anpassen.

„Mit Sparkfield Core definieren wir nicht nur das Trainingsgefühl neu – wir verändern, was mit einem einzigen Gerät überhaupt möglich ist. Dank unserer Technologie können wir Muskelgruppen über mehrere Bewegungsabschnitte hinweg dynamisch ansteuern und dabei biomechanisch sinnvolle Reizverläufe erzeugen. Das eröffnet komplett neue Trainingskonzepte, wie den Ultra-Set.“
Dr. Amos Albert, Mitgründer Sparkfield und Experte für robotische Systeme

Live testen auf der Zukunft Personal Europe 2025

Auf der ZP Europe in Köln (09.–11. September) haben Entscheider aus dem Bereich betriebliche Gesundheit, HR und Arbeitswelten die Möglichkeit, das neue Ultra-Set erstmals live zu erleben – direkt am Sparkfield-Stand (Halle 5.1, Stand O.36).

Verfügbarkeit
Ultra-Sets sind ab sofort auf dem Sparkfield Core System verfügbar. Bestehende Kunden erhalten die neue Funktion kostenfrei via Software-Update.

Sparkfield GmbH

Sparkfield entwickelt adaptive Trainingssysteme für gesundheitsorientiertes Krafttraining. Das Unternehmen kombiniert moderne Technologie mit sportwissenschaftlicher Expertise, um Muskeltraining individualisiert, skalierbar und alltagsnah zu gestalten – ob im Unternehmen, in der Therapie oder im Personal Training.

Mit dem Sparkfield Core wurde eine umfassende Trainingslösung entwickelt, die auf roboterbasierter Bewegungsführung, fein regulierbaren elektrischen Antrieben und sensorischer Kraftmessung basiert. Sparkfield Core ist sowohl für Anfänger als auch für Profisportler geeignet und bietet dem Nutzer:

1. Individuell gesteuerte Belastung auf Basis von Mobilität, Kraft und Trainingsziel
2. Automatisches Anpassen von Bewegung, Widerstand und Tempo – ohne manuelle Einstellung
3. 30+ funktionelle Übungen für Ganzkörpertraining auf nur 2 m² Stellfläche
4. Softwarebasiertes System mit regelmäßigen Updates und integrierter Trainingsanalyse

Die Sparkfield GmbH wurde 2021 gegründet und wird von Prof. Dr. Amos Albert und Mattias Hallor geleitet, die ihre Expertise in Robotik und Krafttraining einbringen. Ziel ist eine neue Trainingslogik, die Menschen stärkt, motiviert – und langfristig begleitet.

