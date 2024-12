flexi schreibt nach drei Jahren schon eine Erfolgsgeschichte

Die Sparkasse Bremen flexi GmbH, Vorreiterin des innovativen Mietoptionskaufs, setzt ihre Erfolgsgeschichte fort und bietet ihr zukunftsweisendes Konzept ab sofort auch in Berlin an. Nach einem äußerst erfolgreichen Geschäftsjahr 2024 und der Erweiterung des Immobilienportfolios auf nahezu 100 Objekte in Bremen und Umgebung hat das Unternehmen die organisatorischen und strukturellen Grundlagen geschaffen, um auch den dynamischen Berliner Markt zu erobern. Mit diesem Schritt unterstreicht flexi die Innovationskraft der Sparkasse Bremen und ihre Rolle als Gestalterin neuer Wohnkonzepte.Im Jahr 2021 entstand aus einer Projektgruppe der Sparkasse Bremen heraus die Idee, jungen Menschen den Zugang zu einer eigenen Immobilie zu vereinfachen. Das Konzept des Mietoptions-Kaufs wurde entwickelt, um die Bedürfnisse der Zielgruppe zu treffen. “Viele junge Menschen träumen vom Eigenheim, können sich dieses aber aufgrund fehlenden Eigenkapitals noch nicht leisten oder möchten sich noch nicht sofort auf einen Standort festlegen", sagt Sönke Schumacher, Geschäftsführer von flexi. “Darum haben wir unser Modell des Mietoptions-Kaufs entwickelt, welches einem Immobilien-Leasing ähnelt. Damit können unsere Kund:innen ihre Wunsch-Immobilie zunächst für bis zu fünf Jahre zur Probe bewohnen, bevor sie sich für den Kauf entscheiden. Dieses Konzept kombiniert Flexibilität mit Planungssicherheit und erfüllt einen echten Bedarf.”Die ersten drei Geschäftsjahre bestätigen den Erfolg: In Bremen und Umgebung hat sich flexi als zuverlässige Partnerin für junge Familien, Singles und Paare etabliert. Mit fast 100 Immobilien im Portfolio und einer Vielzahl zufriedener Kund:innen wurde die „Proof of Concept“-Phase eindrucksvoll abgeschlossen. Besonders erfreulich ist, dass mehr als 10 Kund:innen ihre Immobilie schneller als erwartet gekauft haben. „Dass Kund:innen schon deutlich vor Ablauf der fünf Jahre ihre Traumimmobilie erwerben, zeigt uns, dass unser Modell nicht nur funktioniert, sondern auch echte Begeisterung bei der Zielgruppe auslöst“, betont Schumacher.Der Schritt nach Berlin markiert den Beginn einer neuen Ära. „Natürlich bringt eine Millionenstadt wie Berlin andere Rahmenbedingungen mit sich als Bremen. Doch wir sind bereit, diese Herausforderung anzunehmen“, so Schumacher. Gemeinsam mit der BSK Immobilien GmbH der Berliner Sparkasse und weiteren lokalen Partnern will flexi auch in der Hauptstadt zeigen, dass der Mietoptionskauf eine attraktive Alternative zu klassischen Miet- und Kaufmodellen ist.Langfristig strebt flexi an, das Geschäftsmodell in allen großen Städten Deutschlands anzubieten. Erste Gespräche mit weiteren Sparkassen laufen bereits. „Unsere Vision ist es, flexi in den kommenden Jahren als feste Größe im deutschen Immobilienmarkt zu etablieren“, erklärt Schumacher.Das flexi Team, inzwischen auf sieben Mitarbeitende angewachsen, blickt mit Zuversicht auf die kommenden Herausforderungen und freut sich, die Erfolgsgeschichte in Berlin fortzusetzen.Die Sparkasse Bremen flexi GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der Die Sparkasse Bremen AG. Seit der Gründung in 2021 unterstützt flexi Kund:innen dabei, früher und flexibler in die eigene Immobilie zu kommen. Mit ihrem innovativen Mietoptions-Kauf-Modell hat das Unternehmen in der Region Bremen bereits ein Immobilienportfolio von knapp 100 Objekten aufgebaut. Ab Dezember 2024 startet flexi mit der Expansion nach Berlin, um auch dort Kund:innen den Weg ins Eigenheim zu erleichtern.Mit flexi den Traum vom Eigenheim früher und flexibler erfüllen. www.flexi-immovation.de