"Zukunft braucht Zusammenhalt": Sparkasse Bremen lobt Bremer Bürgerpreis 2018 aus

Die Sparkasse Bremen zeichnet weiterhin ehrenamtliches Engagement in der Hansestadt aus. 10.000 Euro stehen als Preisgeld für den Bremer Bürgerpreis 2018 bereit. Bis 30. September können Bewerbungen und Vorschläge eingereicht werden. Informationen gibt es unter www.sparkasse-bremen.de/buergerpreis „Ehrenamtlich engagierte Menschen sind Macher! Sie regen an, sie packen an und sie finden Antworten auf gesellschaftliche Fragen – Sie sind wichtige Pfeiler unserer Gesellschaft“, so Thomas Fürst,„deshalb liegt mir der Bürgerpreis als Auszeichnung für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement besonders am Herzen“.Motto des diesjährigen Wettbewerbs: „Zukunft braucht Zusammenhalt“. Mit der zunehmenden Digitalisierung verändert sich unser Leben und Arbeiten. Innovative Entwicklungen und digitale Technologien verändern unser Leben und unser Arbeiten. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach Verbindung, Zuwendung und einem sozialen Miteinander.Gesucht werden Menschen, Vereine und Initiativen, die mit ihrem Engagement Generationen zusammenbringen und sich für eine Kultur des Miteinanders einsetzen. Im Fokus stehen Ideen und Projekte, die für mehr Zusammenhalt und damit für eine lebenswerte Zukunft in der Stadt sorgen. Die Sparkasse Bremen, vor mehr als 190 Jahren selbst als Bürgerinitiative entstanden, rückt mit dem Bremer Bürgerpreis 2018 dieses ehrenamtliche Engagement in den Blick.Seit jeher fördert die Sparkasse Bremen das Gemeinwohl und die Lebensqualität in der Hansestadt. Um Menschen zu unterstützen, die sich ehrenamtlich engagieren und ihnen eine Plattform zu bieten, lobt das Unternehmen seit mehr als 10 Jahren den regionalen Wettbewerb des Bürgerpreises aus. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt sechs Projekte ausgezeichnet, dazu gehörten beispielsweise die Zeitschrift der Straße, die Zwischennutzungsinitiative Komplette Palette an der Oberweser und die Kinderbibliothek im Viertel.Jedes Jahr werden Menschen mit dem Bremer Bürgerpreis gewürdigt, die anpacken, anregen und mit ihren Ideen und ihrem Engagement etwas bewegen. In diesem Jahr sind es vor allem diejenigen, die sich für Gleichberechtigung und demokratische Werte stark machen und so den Zusammenhalt in Bremen unterstützen. Wenn Sie sich dafür engagieren oder Menschen kennen, die aktiv den Zusammenhalt in der Hansestadt gestalten, dann bewerben Sie sich für den Bremer Bürgerpreis 2018 bei der Sparkasse Bremen oder schlagen Sie andere Engagierte dafür vor. Der Bremer Bürgerpreis bedeutet Wertschätzung und Anerkennung für ehrenamtliches Engagement, das für unsere Gesellschaft so wichtig ist.Bewerbungen in den Kategorien Alltagshelden, U21 und Lebenswerk sind ausschließlich mit dem Antragsformular möglich– alle Infos dazu unter www.sparkassebremen.de/buergerpreis . Ansprechpartner: Lothar Fäsenfeld, Tel: 0421/179-0. Bewerbungsschluss ist der 30. September 2018.