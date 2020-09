Sportabzeichen-Wettbewerb 2019 der Sparkassen-Finanzgruppe: Oberschule Roter Sand unter den bundesweiten Preisträgern

Die Sparkassen-Finanzgruppe ist seit 2008 nicht nur Partner des Deutschen Olympischen Sportbundes und damit Förderer des Leistungssports, sondern auch Partner des Deutschen Sportabzeichens. Im Rahmen dieser Partnerschaft lobte sie bereits zum zwölften Mal den Sportabzeichen-Wettbewerb aus und zeichnete darüber besondere sportliche Leistungen durch herausragendes Engagement aus. Bis zum 31. Januar konnten sportlich aktive Schulen, Vereine und Institutionen am Wettbewerb teilnehmen und sich somit die Chance auf sportbezogene Preisgelder in Höhe von insgesamt 100.000 Euro sichern. Die Oberschule Roter Sand aus Bremen-Woltmershausen gewann hierbei einen der begehrten Geldpreise.Mit ganz besonderem Engagement für das Deutsche Sportabzeichen präsentierte sich dabei die Oberschule Roter Sand. Ihre Aktion “Gemeinsam Klasse! Sportfest Oberschule Roter Sand“ überzeugte die Jury. Die Oberschule Roter Sand kann sich nun über einen der begehrten sachbezogenen Geldpreise im Wert von 1.000 Euro freuen.Die Auszeichnungen erfolgten in den sechs Themenschwerpunkten• Sportliche Leistung• Inklusion• Innovation• Integration• Kooperationen• SonstigesMit dem Wettbewerbsstart im April 2019 waren Schulen, Vereine und Unternehmen dazu aufgerufen, mit sportlichen Leistungen oder besonderem Engagement im Wettbewerbsportal teilzunehmen.Um den Sport und die Leistung der engagierten Schulen, Vereine und Institutionen zu fördern, dienen die bundesweit ausgelobten Geldpreise in Höhe von 100.000 Euro beispielsweise der Anschaffung neuer Geräte und Sportutensilien.Auch in diesem Jahr sucht der Deutsche Olympische Sportbund gemeinsam mit der Sparkassen-Finanzgruppe auf www.sportabzeichen-wettbewerb.de bundesweit besondere Engagements für das Deutsche Sportabzeichen.