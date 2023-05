Sparkasse Bremen und Sparkasse Holstein begleiten die Digitalagentur-Gruppe 1SP Agency Holding GmbH bei weiterem Wachstum

Unter Führung der Sparkasse Bremen und der Sparkasse Holstein als Mandated Lead Arranger wurde erfolgreich eine konsortiale Akquisitions- und Unternehmensfinanzierung zum weiteren Wachstum der 1 SP Agency Holding GmbH („1SP Agency“) strukturiert. Mit dem Zusammenschluss der MSM.digital-Gruppe, der Content Creator-Spezialisten INSIGHT gg GmbH sowie der Retail-Experten PRofiFLITZER - und der in UK angesiedelten Digital-Agentur Studio CO2 Ltd. unter dem Dach der 1SP Agency bündeln die Unternehmen ihre jeweiligen Stärken, um für Kunden aus unterschiedlichen Branchen, Marketingkampagnen in 29 Sprachen entlang der gesamten Customer Journey zu realisieren.



1SP Agency ist eine internationale Agentur-Holding, die umfassende und integrierte digitale Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen anbietet. Gegründet wurde das Unternehmen 2023 von Torsten Oppermann und Markus Oeller, den Gründern und Geschäftsführern der MSM.digital-Gruppe. Mit einer Leidenschaft für Consumer Electronics, Gaming und Technologie kombiniert das Expertenteam von der 1SP Agency strategische Expertise, kreatives Know-how und technisches Verständnis, um innovative Lösungen zu entwickeln, die einen echten Mehrwert für Kundschaft und Endbenutzer bieten. Als Vordenker und Innovator in der Consumer Electronics-, Gaming- und Technologie-Branche ist 1SP Agency bestrebt, Produkte und Marken erfolgreich auf dem internationalen Markt zu positionieren.



Die Agenturen haben bereits in der Vergangenheit erfolgreich kooperiert. Von der jetzt erfolgten unternehmerischen Verbindung versprechen sich alle Seiten eine noch erfolgreichere geschäftliche Zukunft. „Wir alle sind im Herzen Technologie-Enthusiasten und ticken gleich. Wir lieben, was wir tun und verhelfen unseren Kunden zu messbar mehr Erfolg“, führt Torsten Oppermann, Mit-Gründer und Geschäftsführer von 1SP Agency und MSM.digital aus.



Die Kooperation und unternehmerische Beteiligung wird durch eine strukturierte Finanzierung der Sparkasse Bremen und der Sparkasse Holstein ermöglicht. „Die Finanzinstitute haben uns bei diesem Prozess sehr gut begleitet. Sie kennen uns als engagierte Unternehmer und unterstützen unser Wachstum als solides, mittelständisches Unternehmen in einer dynamischen Branche“, lobt Markus Oeller, der zweite Mit-Gründer von 1SP Agency.



„Die Finanzierungsstruktur trägt unseren individuellen Anforderungen angemessen Rechnung und unterstützt uns bei den nächsten Wachstumsschritten“, lobt Torsten Oppermann die Zusammenarbeit mit der Sparkasse Bremen und der Sparkasse Holstein.



Für die Sparkasse Bremen ist der jetzt erfolgte Abschluss ein weiterer Schritt, das Portfolio weiter auszubauen. „Bei der Konsortialfinanzierung für die 1SP Agency sind wir von der Leidenschaft der handelnden Personen, der hohen Professionalität und von den Wachstumsperspektiven der neuen unternehmerischen Partnerschaft überzeugt”, sagt Klaus Windheuser, Mitglied im Vorstand. Zielgruppe seien dabei insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen (KMU), den klassischen Partnern der Sparkassen-Organisation.