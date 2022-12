Sparkasse Bremen macht´s möglich: Kultur für Kids - kostenlos

Sparkasse Bremen ermöglicht ab 2023 den freien Eintritt für junge Bremerinnen und Bremer in zehn Bremer Kulturorte. Neu dabei: Wilhelm Wagenfeld Haus und kek-Kindermuseum

Eine besondere Weihnachtsüberraschung gibt es von der Sparkasse Bremen: Kinder und Jugendliche bekommen im neuen Jahr nicht nur weiterhin freien Eintritt in Bremer Museen – darunter die Kunsthalle Bremen, die botanika oder das Universum. Die Vielfalt des Angebots wird noch größer: Neu dabei sind jetzt auch das Wilhelm Wagenfeld Haus und das kek-Kindermuseum für Bremen.



Die Kinder- und Jugendförderung liegt der Sparkasse schon immer am Herzen. Vor dem Hintergrund der oft als mangelhaft bezeichneten Bildungs- und Sozialsituation vieler Heranwachsender in der Hansestadt, engagiert sich das Finanzinstitut gemeinsam mit starken Partnerinnen und Partnern für Bildungs-, Sport-, Kultur- und Umweltprojekte, von denen junge Bremerinnen und Bremer profitieren – darunter auch der kostenlose Zugang zu Kultureinrichtungen. So soll wirklich allen jungen Bremerinnen und Bremern bis 18 Jahre der Besuch von Museen und Kulturorten in unserer Hansestadt ermöglicht werden.



Freier Eintritt jetzt auch im Wilhelm Wagenfeld Haus und im kek-Kindermuseum



Dank dieses Förderschwerpunkts der Sparkasse Bremen erhalten Kinder und Jugendliche bereits seit 2017 regelmäßig freien Eintritt zu folgenden Kulturorten in der Hansestadt: Museen Böttcherstraße, Kunsthalle Bremen, Übersee-Museum, Universum® Bremen, Focke-Museum, Hafenmuseum, botanika und Weserburg. Dieses Angebot, jungen Bremerinnen und Bremern freien Eintritt zu ermöglichen, wird auch im Jahr 2023 fortgeführt. Die Bandbreite an Kulturorten wird nun noch größer: Neu ab 2023 dabei ist das kek-Kindermuseum.



Im Wilhelm Wagenfeld Haus gilt das Angebot bereits ab sofort. „Wir wollen Kinder und Jugendliche für Alltagsobjekte sensibilisieren: Sind Pommesgabeln nachhaltig? Welche Form haben gute Griffe? Wie wird eine Shampooflasche produziert? Nur wer seine Umwelt bewusst wahrnimmt, kann verantwortungsvoll mit ihr umgehen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass die Sparkasse Bremen nun auch freien Eintritt ins Wilhelm Wagenfeld Haus für junge Menschen bis 18 Jahre ermöglicht“, sagt Dr. Julia Bulk, Direktorin im Wilhelm Wagenfeld Haus.



Kinder und Jugendliche im Fokus



Die Kinder- und Jugendförderung nimmt bei der Sparkasse Bremen einen großen Stellenwert ein. Neben Sport- und Bildungsprojekten wird vor allem der Kulturbereich gefördert: „Im Fokus steht die Unterstützung von Initiativen, die positiv auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen einwirken – ob im Sinne einer gelungenen sozialen Integration, im Hinblick auf ein gesundes Aufwachsen oder die Verbesserung der Chancen auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe“, erläutert Thomas Fürst, Mitglied des Vorstandes. „Mit dem freien Eintritt für Kinder und Jugendliche ermöglichen wir jungen Bremerinnen und Bremern das ganze Jahr über Zugang zu zahlreichen Kulturorten der Stadt und stärken so ihr Wissen und ihre Neugier.“