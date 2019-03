Sparkasse Bremen feiert Siegerprojekte des 10. Wettbewerbs "Bremen macht Helden"

19.03.19

Bei der Geburtstagsfeier am Brill ehrte Sparkassenvorstand Thomas Fürst die Siegerprojekte des aktuellen Wettbewerbs. Im Talk mit Moderator Roland Kanwicher, kamen ausgewählte Projekte der letzten zehn Jahre zu Wort. Bewährte ebenso wie neue Kinder- und Jugendprojekte aus allen Teilen Bremens konnten sich um Gelder aus dem mit 100.000 Euro dotierten Sonderfonds der Sparkasse Bremen bewerben. Eine Vielzahl spannender Projekte aus den Bereichen Bildung und Wissenschaft, Kunst und Kultur, Sport, Umwelt und Soziales ist dabei.Für den aktuellen Wettbewerb hatten sich insgesamt knapp 150 Projekte beworben, 104 wurden von einer unabhängigen Jury ausgewählt. „Die Förderung von Kindern und Jugendlichen ist eine vordringliche gesellschaftliche Aufgabe, die der Sparkasse Bremen seit langem am Herzen liegt“, sagt Thomas Fürst. „Ziel ist es, Initiativen zu unterstützen, die für ganz Bremen wie auch in den Stadtteilen nachhaltig positiv auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen einwirken – sei es im Sinne einer gelungenen sozialen Integration, im Hinblick auf ein gesundes Aufwachsen oder der Verbesserung der Chancen auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe.“Vor Ort zeigte Hood Training einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf das geförderte Projekt. Beim Training werden Sport und Vergnügen sowie soziale Kompetenzen vermittelt. Es geht um Toleranz, Kommunikation und Frustabbau. In diesem Jahr plant die Stiftung „Aktion Hilfe für Kinder“ mit Hood Training das Jugendkulturevent „Streetjam“ im Schlachthof mit Hip Hop, Sport, Tanz und Breakdance sowie Wettbewerbe mit Showeinlagen.Ebenfalls bei der Feierstunde dabei war die Hip Hop-Gruppe des Bürgerhauses Oslebshausen aus dem Bremer Westen und zeigte mit viel Tempo und Musik ihr Können – stellvertretend für die rund 100 geförderten Projekte: Im Bereich Sport zum Beispiel wird die Tobias Schule aus dem Bremer Osten unterstützt, die mit rund 30 Kindern bei den „Olympischen Spielen“ im Sportunterricht altgriechische Disziplinen wie Ringen und Schleuderball trainiert und sich auch mit dem geschichtlichen Hintergrund beschäftigt. Im Bereich Umwelt wird das Projekt „Packbuddy“ gefördert, das unter anderem Jugendlichen in eintägigen Workshops in der Klimawerkstatt Neustadt vermittelt, wie man Plastikverpackungen im Alltag vermeiden kann.Der Verein Epsymo e.V. aus Bremen-Nord plant das Bewegungsprojekt „Stark wie Pippi“ für die Sommer- und Herbstferien, das Kinder aller Nationalitäten zusammenbringt und mit ihnen neue Bewegungsmuster entwickelt. Für die Oberstufen bietet der Förderverein ZARM das „Drop Tower Project for School Students“ an, bei dem Jugendliche über sechs Monate eigene Fallturmversuche entwickeln und durchführen.Alles herausragende Beispiele für die Vielfalt in der Bremer Kinder- und Jugendförderung der Sparkasse Bremen. Um auch zukünftig die richtigen Projekte zu fördern, wird der Wettbewerb „Bremen macht Helden“ gerade überarbeitet und wird ein „Lifting“ bekommen. Eine neue Idee im Rahmen der Kooperation von Sparkasse Bremen und Werder Bremen gibt es schon: Gesucht werden elf „Lütte Superhelden“. Sie dürfen beim Fußball-Bundesligaspiel Werder Bremen gegen RB Leipzig am 18. Mai 2019 „ihre Fußballstars“ ins Stadion führen. Kids, zwischen sechs und zehn Jahren, die etwas Besonders geleistet, eine schwere Krankheit überstanden haben oder besonders hilfsbereit sind, können sich jetzt dafür bewerben. ( www.bremensluettesuperhelden.de Zusätzliche Fördermöglichkeiten für gemeinnützige Projekte bietet schon jetzt das Spendenportal der Sparkasse Bremen. ( www.sparkasse-bremen.de/...