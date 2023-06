Sparkasse Bremen eröffnet neue Filiale in Borgfeld

Im Stiftungsdorf in der Daniel-Jacobs-Allee 1 eröffnete am 22. Juni offiziell die Sparkassenfiliale Borgfeld. Ab sofort gibt es wieder persönliche Beratung vor Ort zu allen Finanzfragen.



Diesen Donnerstag eröffnete die Sparkasse Bremen mit Getränken und Popcornwagen ihre neue Filiale im Herzen Borgfelds. Im grünen Stiftungsdorf der Bremer Heimstiftung erwartet die Kundinnen und Kunden ein heller und einladender Beratungs-Standort. In unmittelbarer Nähe befinden sich ein Café mit Backshop, diverse Einkaufsmöglichkeiten und Verkehrsanbindungen wie die Straßenbahnlinie 4.



„Mit der neuen Filiale in Borgfeld lösen wir unser Versprechen ein, mit einer Filiale und persönlichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern in den Stadtteil zurückzukehren. Es freut uns sehr, dass unsere Kundinnen und Kunden zu uns nun wieder kürzere Wege haben“, sagt Thomas Fürst, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen, in seiner Eröffnungsrede.



Geldanlange, Baufinanzierung oder Versicherung



Während der Öffnungszeiten* unterstützen und beraten vor Ort zwei Mitarbeitende bei allen Finanzdienstleistungen der Sparkasse Bremen persönlich – vom Bremer Konto über das Onlinebanking bis hin zur Kreditkarte. Die Bargeldversorgung ist weiterhin durch den bereits vorhandenen Geldautomaten sichergestellt, der sich nur wenige Meter entfernt, ebenfalls im Stiftungsdorf Borgfeld, befindet.



„Wir kennen unsere Kundinnen und Kunden im Stadtteil – viele seit mehreren Jahrzehnten. Ob es um eine Geldanlage, eine Baufinanzierung oder eine Versicherung geht, die Menschen wissen und schätzen, dass wir für sie der erste Anlaufpunkt bei allen Finanzfragen sind. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtteilfiliale Horn-Lehe, die nur rund drei Kilometer entfernt ist, und verschiedenen Expertinnen und Experten im Hause finden wir immer eine Antwort“, erklärt Petra Graaf-Methner, vom Borgfelder Filialteam.



Auch telefonisch sind Service-Mitarbeitende unter 0421-179-0 für alle finanziellen Belange - auch außerhalb der Öffnungszeiten – erreichbar; 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Auch per Video-Chat können Bankgeschäft bei der Sparkasse Bremen erledigt werden.



Digital, aber trotzdem nah



„Es ist uns ein wichtiges Anliegen, sehr gute digitale Services, die unseren Kundinnen und Kunden das Leben vereinfachen, nicht nur anzubieten, sondern auch persönlich für alle Fragen in der Nähe, gleich um die Ecke, zu sein“, so Fürst weiter. „Wir unterstützen die Menschen dabei, sich in einer digitalen Welt zurechtzufinden und sicher zu fühlen“, ergänzt Graaf-Methner.



Langjährige Verbundenheit zur Bremer Heimstiftung



Mit dem neuen Standort im Stiftungsdorf Borgfeld unterstreicht die Sparkasse Bremen nicht nur den Wunsch auch weiterhin persönlich vor Ort zu sein, sondern auch ihre jahrelange Partnerschaft mit der Bremer Heimstiftung.



„Bereits seit 2009 besteht die gemeinsame Initiative „Aktiv mit Demenz“, bei der wir in Kooperation mit der Stiftung Sparer Dank der Sparkasse Bremen Aktivitäten für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen anbieten. Auch unser Familienbündnis e.V. mit den kita-hanseatenkids, wird seit Jahren unter dem Motto „Beruf und Familie“ von der Sparkasse Bremen unterstützt, erklärt Janine Crome, Bremer Heimstiftung.



Die kita-hanseatenkids bieten berufstätigen Eltern eine individuelle Beratung und ganz nach Bedarf familiennahe Angebote in unterschiedlichen Bereichen. Zahlreiche Kindertagesstätten werden gemeinsam betrieben. Beide Unternehmen möchten dadurch die Betreuungssituation für Kinder berufstätiger Eltern stadtweit verbessern. Sie bieten Betreuungsplätze für Kinder aller Bremerinnen und Bremer an.



*Öffnungszeiten

Montag: 09:00-16:30 Uhr

Dienstag: 09:00-18:00 Uhr

Mittwoch: 09:00-13:00 Uhr

Donnerstag: 09:00-18:00 Uhr

Freitag: 09:00-13:00 Uhr