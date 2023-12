Sparkasse Bremen ermöglicht Unternehmenserwerb für Norvestor Advisory

Die Sparkasse Bremen und die Kreissparkasse Biberach arbeiten bei Akquisitions- und Unternehmensfinanzierung in der Aufzugs-Branche zusammen

Die Sparkasse Bremen AG und die Kreissparkasse Biberach haben der Kapitalbeteiligungs-gesellschaft Norvestor Advisory Finanzierungsmittel zur Weiterentwicklung bereitgestellt. Dadurch konnte für einen von Norvestor Advisory beratenen Fonds der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Langer & Laumann Holding GmbH und der Langer & Laumann Beteiligungs-GmbH unterzeichnet und abgeschlossen werden.



Langer & Laumann ist ein führender Anbieter von Umbaukits für Türantriebe im Servicegeschäft für Aufzüge in Nord- und Westeuropa. Das Unternehmen wurde 1998 im nordrhein-westfälischen Nordwalde gegründet. Im Jahr 2020 trat Langer & Laumann in die nordischen Länder und Märkte ein.



Norvestor Advisory betonte beim Abschluss, dass Langer & Laumann eine äußerst attraktive Plattform für die weitere Expansion in den nordischen und weiteren Ländern im Segment des Aufzugsnachrüstungsmarktes bietet. Mit der Unterstützung von Norvestor und seiner Erfahrung im Aufbau digitaler Kompetenzen sowie seiner Buy-and-Build-Expertise soll das internationale Wachstum weiter beschleunigt werden.



„Bei der Konsortialfinanzierung für Langer & Laumann sind wir von dem Geschäftsmodell und den Wachstumsperspektiven überzeugt. Daher beteiligen wir uns hierbei sehr gerne“, begründete Klaus Windheuser, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen, das Engagement.



Norvestor Advisory ist eine private Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die seit über drei Jahrzehnten Partnerschaften mit nordischen Unternehmen eingeht und insbesondere in skandinavischen Ländern mit mehreren Niederlassungen vertreten ist. Sie investiert in mittelgroße Unternehmen, in der Regel mit einem Umsatz zwischen 20 und 300 Millionen Euro.



Die Kreissparkasse Biberach entwickelt mit ihrem Kompetenzcenter Corporate Finance Finanzierungslösungen, die auf die strategische Ausrichtung von Unternehmen abgestimmt sind. Gemeinsam mit der Sparkasse Bremen wurde hier die Finanzierung in führender Rolle umgesetzt.



Vor rund 18 Monaten hat die Sparkasse Bremen die Entscheidung gefällt, ein Spezialisten-Team in diesem Bereich aufbauen. Dazu gehört in erster Linie der Ausbau des Corporate-Finance-Geschäfts.