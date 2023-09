Sparkasse Bremen begrüßt neue Auszubildende

Neben den klassischen Bankkaufleuten beginnen auch digitale Kaufleute, eine E-Commerce-Kauffrau und Kaufleute im Büromanagement ihre Ausbildung bei der Sparkasse Bremen. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens nwm und Sparkassen Immobilie bilden außerdem Dialogmarketing- und Immobilienkaufleute aus. Zum Beginn der Ausbildung gab es eine große Kennenlern- und Einführungswoche für alle.Silke Klegin, die seit über 20 Jahren als Ausbilderin in der Personalentwicklung der Sparkasse Bremen tätig ist betont zum Ausbildungsstart: „Es ist ein sehr guter Zeitpunkt, um in ein Unternehmen und eine Berufsausbildung einzusteigen. In den kommenden Jahren scheiden die Baby Boomer, zu denen auch ich gehöre, sukzessive aus – das bietet unglaublich tolle Chancen für unsere neuen Nachwuchskräfte.Beim gemeinsamen Auftakt im Klimahaus Bremerhaven beschäftigen sich die neuen Auszubildenden spielerisch und intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit, welches bei der Sparkasse Bremen fester Bestandteil der Unternehmensstrategie ist. Passend dazu schenkt die Sparkasse Bremen dem neuen Ausbildungsjahrgang und gleichermaßen allen Bremerinnen und Bremern einen Baum im Bürgerpark, der im Frühjahr 2024 gepflanzt wird.„Mit der Baumpflanzaktion schaffen wir einen emotionalen Anker für den neuen Ausbildungsjahrgang und erzielen gleichermaßen einen positiven Effekt für unsere Hansestadt“, sagt Klaus Windheuser, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen und des Bürgerparkvereins.Die noch bis Ende der Woche durchgeführten Einführungstage umfassen neben einem persönlichen Empfang durch die Vorstandsmitglieder ein organisatorisches wie auch technisches Onboarding zum Start des neuen Lehrjahrs. Ab Montag geht es dann los und die neuen Auszubildenden können in den Filialen und Facheinheiten ihre ersten Praxiserfahrungen sammeln.Wer Interesse an einer Ausbildung oder auch einem dualen Studium im nächsten Jahr in der Sparkasse Bremen hat, kann sich ab jetzt für 2024 bewerben. Weitere Infos gibt es unter: www.sparkasse-bremen.de/karriere