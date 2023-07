Sparkasse Bremen begrüßt Frauke Hegemann als neues Vorstandsmitglied

Seit Juli ist Frauke Hegemann neues Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen. Die frühere Vorstandsvorsitzende der Comdirect Bank Aktiengesellschaft wird zukünftig das gesamte Privatkundengeschäft des Unternehmens verantworten.



Frauke Hegemann übernimmt ab 1. September die Verantwortung für das gesamte Privatkundengeschäft der Sparkasse Bremen von Thomas Fürst, der zum 31. August in Ruhestand geht. Mit knapp 600 Mitarbeitenden im eigenen Verantwortungsbereich ist sie dann für die Geschäftsbeziehungen mit rund 400.000 Privatkundinnen und -kunden zuständig - vor Ort in den Filialen der Sparkasse Bremen wie auch im Online-Bereich.



„Wir freuen uns, mit unserer agilen Netzwerkorganisation und unserer strategischen Ausrichtung eine so kompetente Persönlichkeit wie Frauke Hegemann von der Sparkasse Bremen begeistert zu haben. Ihre Leidenschaft für das Privatkundengeschäft, ihre Erfahrung in Zukunftsthemen und ihre wertebasierte Vorstellung von Zusammenarbeit sind eine Bereicherung für unser Team“, sagt Dr. Tim Nesemann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bremen.



„Über den herzlichen Empfang und darüber, dass es nun losgeht, freue ich mich sehr. In den nächsten Wochen besuche ich nach und nach alle Teams und Filialen der Sparkasse Bremen, denn es ist mir eine Herzensangelegenheit die Mitarbeitenden persönlich kennenzulernen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die neuen Aufgaben“, sagt Frauke Hegemann. Die 47-jährige Finanzexpertin war Vorstandsvorsitzende der comdirect bank AG und Vorstandsmitglied der Signal IDUNA Bauspar AG. Die gebürtige Marburgerin beschäftigte sich in ihrer bisherigen Berufslaufbahn schwerpunktmäßig mit Strategie- und Vertriebsthemen sowie der Digitalisierung von Geschäftsmodellen innerhalb der Finanzbranche. Zusätzlich engagiert sie sich über die Initiative „Women into Leadership“ für die Förderung von Frauen in Führungspositionen und ist als Beirätin sowie Mitglied in mehreren Aufsichtsratsfunktionen tätig.



Dem Vorstand der Sparkasse Bremen gehören ab jetzt bis 31.8.2023 an:

Dr. Tim Nesemann, Vorsitzender

Thomas Fürst, Privatkunden

Frauke Hegemann, Privatkunden

Pranjal Kothari, Chief Digital Officer

Klaus Windheuser, Firmenkunden