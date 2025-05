Sommerferienprogramm in den Stadtteilfilialen der Sparkasse Bremen

In den Sommerferien lädt die Sparkasse Bremen Kinder und Jugendliche herzlich ein, an ihrem abwechslungsreichen Ferienprogramm am Nachmittag teilzunehmen. In den Stadtteilfilialen, wie unter anderem in Horn-Lehe, Viertel oder Blumenthal wartet ein buntes Angebot voller Kreativität, Bewegung und interessanter Lernmöglichkeiten – selbstverständlich kostenlos.Ob Malworkshop, Hip-Hop-Kurs, Zauberworkshop oder ein spannender Selbstbehauptungskurs – hier ist für jede und jeden etwas dabei! Die Veranstaltungen richten sich an unterschiedliche Altersgruppen und bieten neben Spaß und Action auch wertvolle Erfahrungen.02.07. Selbstbehauptungskurs Viertel 11–14 Jahre09.07. Zauberworkshop Blumenthal 8–12 Jahre09.07. Dosentiere bemalen Oberviehland 8–12 Jahre09.07. Holzwerkstatt Schwachhausen 6-11 Jahre16.07. Lesung „Mein merkwürdig schöner Sommer mit Luna“ Horn-Lehe Ab 8 Jahre23.07. Hip-Hop für Kids und Teens Lesum Ab 5 Jahre06.08. Kosmetik selber machen Blumenthal 9–13 Jahre06.08. Malworkshop für Kids Obervieland 8–14 JahreDie Anmeldung sowie alle weiteren Informationen sind auf der Veranstaltungsplattform www.spot-bremen.de/ferien zu finden. Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.Das Ferienprogramm Kinder und Jugendliche inspirieren, Neues auszuprobieren und gemeinsam kreative Sommermomente zu erleben – direkt in ihrer Nachbarschaft.Die Stadtteilfilialen der Sparkasse Bremen sind mehr als nur Orte der finanziellen Beratung – sie sind lebendige Treffpunkte. Sie stehen offen für Beratung, Veranstaltungen und Vernetzung.Im Flyer zum Sommerferienprogramm finden Sie weitere Informationen zu den Veranstaltungen.