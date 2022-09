Klaus Ziegler ist „Unternehmer des Jahres“

Außerordentliche unternehmerische Leistungen würdigt der Preis „Unternehmer des Jahres“ – verliehen von der Sparkasse Bremen zusammen mit den Regionalkreisen der Verbände „Die Familienunternehmer“ und „Die Jungen Unternehmer“. 2022 geht der Preis – symbolisiert durch ein Steuerrad – an Klaus Ziegler von der NordCap GmbH & Co. KG für sein Lebenswerk.



Klaus Ziegler führt das Unternehmen in der 3. Generation – gegründet wurde es 1937 von seinem Großvater, Franz Seelig, als Bosch-Dienst in Bremen. Ziegler selbst trat im April 1981 in das von seinem Vater Heinz-Conrad Ziegler geführte Familienunternehmen ein, nachdem er sein Studium der Betriebswirtschaft abgeschlossen hatte und beim Konsumgüter-Hersteller Kimberly Clark (Kleenex) unabhängige Erfahrungen sammeln konnte.



Vom Bosch-Dienst zur „Gewerbekühlung“

Entstanden ist die heutige NordCap GmbH GmbH & Co. KG im Jahr 1989 durch den Zusammenschluss von neun mittelständischen Unternehmen, die als BoschVertragspartner arbeiteten – aber in einem sich verhärtenden Markt keine Chance mehr für ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen sahen. Der neue Schwerpunkt war der gemeinsame Vertrieb von Gewerbekühlgeräten sowie einem geschlossenen Marktauftritt unter der Marke "NordCap". Strategische Zukäufe und Zusammenschlüsse prägen seither den Erfolg des Betriebes, der heute bundesweit an fünf Standorten tätig ist.



Mit ihrem klaren Kurs hat sich die NordCap GmbH & Co. KG als wichtiger Händler und Spezialist für gewerbliche Kühl-, Koch- und Spültechnik auf dem deutschen Markt positioniert – und strebt mittlerweile auch ins Ausland. Im Jahr 2014 beteiligte sich NordCap an der Vertriebsgesellschaft AKE IDEAL B.V. in den Niederlanden. Zusätzlich investiert das Unternehmen in Zulieferer, die die Qualitätsstandards von NordCap erfüllen. Zuletzt erfolgte im Frühjahr 2022 der Mehrheitserwerb an der IDEAL Kältetechnik GmbH in Österreich und am italienischen Herstellers NUOVAIR zum 1. Juni 2022.



„Dieser Wandel zeigt: Klaus Ziegler schaffte es mit seinen Partnern in turbulenten Zeiten, das Unternehmen in seiner Struktur zu verändern und vom BoschGroßhändler erfolgreich ins Gewerbekühlgeschäft zu führen“, lobt Michael Kleine, Regionalvorsitzender des Verbandes „Die Familienunternehmer“ den unternehmerischen Erfolg.



Fachhändler, Planer, Architekten und Unternehmen der Lebensmittelbranche würden gerne mit NordCap zusammenarbeiten; sie seien dankbar über die Beratung, den hohen Qualitätsstandard, eine schnelle Lieferfähigkeit durch große Lagerflächen und den reibungslosen Service. Denn neben Katalogprogrammen bietet das Unternehmen auch individuelle Sonderbauten und Beratung in seinem eigenen Schulungscenter an.



„Die Auszeichnung ‚Unternehmer des Jahres‘ für Ziegler erfolgt auch, weil er es geschafft hat, NordCap zum wirtschaftlichen Erfolg zu führen und dabei gleichzeitig den Betrieb zu einem modernen, zeitgemäßen Arbeitgeber zu transformieren,“ stellt Klaus Windheuser, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Bremen AG, fest. NordCap ermögliche es seinen Mitarbeitenden, angepasste Arbeitszeitmodelle ebenso wahrzunehmen wie viele Möglichkeiten zur Weiterbildung. Zusatzleistungen sowie team- und generationsübergreifendes Arbeiten würden das Bild abrunden.



Michael Kleine, Regionalvorsitzender des Verbandes „Die Familienunternehmer“ betont zusätzlich die Innovationskraft von NordCap: „Die Produkte für den gewerblichen Markt sind energieintensiv. Daher ist es mehr als lobenswert, dass das Unternehmen beständig daran arbeitet, die angebotene Technik in Hinsicht auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz weiterzuentwickeln und zu verbessern.“ Die Jury freue sich daher, Klaus Ziegler für sein Lebenswerk zu ehren.



Denn insgesamt zeige Ziegler, was Unternehmertum bedeute: Visionen zu haben, zielgerichtet mutige Entscheidungen zu treffen, Innovationen anzustoßen und Verantwortung für die Mitarbeitenden zu übernehmen. Windheuser: „Es sind Leistungen wie die von dem diesjährigen Preisträger, die den deutschen Mittelstand und Familienunternehmen erfolgreich und zu einer bedeutenden Säule des Wirtschaftsstandorts Bremen machen.“



Zahlen und Fakten zur NordCap GmbH & Co. KG



Hauptsitz & Zentrallager: Bremen

Standorte: 5 in Deutschland

(Bremen, Hamburg, Berlin, Erkrath, Ingelheim),Joint-Venture in den Niederlanden (Standort Waddinxveen) Mehrheitsbeteiligungen an Produktionsunternehmen in Österreich und Italien

Beschäftigte: bundesweit 130

Umsatz 2021: 57 Millionen Euro (nur Deutschland)

Lagerfläche: 8.000 Quadratmeter

Produktauswahl: 6.500 Katalogprodukte renommierter Hersteller