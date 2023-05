Gemeinsam für einen nachhaltigen Wandel: Nachhaltigkeitsbericht der Sparkasse Bremen veröffentlicht

Die Sparkasse Bremen setzt sich aktiv für einen nachhaltigen Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft ein: beispielsweise durch nachhaltige Anlage- und Kreditprodukte, die finanzielle Förderung des Gemeinwohls in Bremen, eine zukunftsorientierte Personalpolitik und einen ressourcen- und klimaschonenden Geschäftsbetrieb. Welche konkreten Fortschritte die Sparkasse Bremen im vergangenen Jahr bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie erzielt hat – das zeigt der jüngst veröffentlichte 130 seitenstarke Nachhaltigkeitsbericht 2022.Als regionaler Finanzdienstleister fördert die Sparkasse Bremen die nachhaltige Entwicklung in Bremen durch gezielte Maßnahmen in den Bereichen Produkte und Dienstleistungen, Natur und Umwelt, Mensch sowie Transparenz. „Wir integrieren Nachhaltigkeit unter anderem in unser Produktangebot, etwa durch nachhaltige Anlagen, in den Geschäftsbetrieb durch die kontinuierliche Reduktion unseres CO₂-Fußabdrucks und in unsere Gemeinwohlorientierung“, sagt Dr. Tim Nesemann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bremen. Dass die Sparkasse Bremen damit auf dem richtigen Weg ist, zeigt die Vergabe des „Prime-Status“ der Ratingagentur ISS-ESG – ein Status, den bisher nur sehr wenige Sparkassen erreicht haben. Im Rating von ISS-ESG werden sowohl die Umweltleistung also auch soziale und Governance-Aspekte von Unternehmen bewertet.Die Sparkasse Bremen fokussiert in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie auf vier Themenbereiche: Produkte und Dienstleistungen, Natur und Umwelt, Mensch sowie Transparenz.MenschDie Sparkasse Bremen macht sich stark für die Menschen in der Hansestadt: Sie fördert eine Vielzahl an Institutionen, Initiativen und Vereinen in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Bildung und Wissenschaft, Infrastruktur, Soziales und Sport. Die schwerpunktübergreifende Kinder- und Jugendförderung liegt dem Kreditinstitut besonders am Herzen. Insgesamt hat die Sparkasse Bremen 2022 über drei Millionen Euro für gemeinwohlorientierte Aktivitäten und Initiativen zur Verfügung gestellt.Für die Arbeitgeberin Sparkasse Bremen hat die fortlaufende Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Nachwuchssicherung einen hohen Stellenwert. So liegt die Ausbildungsquote 2022 bei sieben Prozent und ist damit deutlich höher als der Bundesdurchschnitt vergleichbarer Unternehmen. Aufgestellt als Netzwerkorganisation bietet die Sparkasse Bremen ihren Mitarbeitenden zudem ein attraktives Arbeitsumfeld mit vielfältigen Entfaltungsmöglichkeiten. Dazu gehört auch die Förderung von Chancengleichheit und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, etwa durch flexible Arbeitszeitmodelle und Kinderbetreuungsangebote.Produkte und DienstleistungenDie Sparkasse Bremen bietet eine Vielzahl nachhaltiger Anlageprodukte – und das mit Erfolg: Rund eine Milliarde Euro legten Kundinnen und Kunden 2022 in nachhaltige Anlageprodukte an. Auch nachhaltige Kreditprodukte gehören zum Portfolio. Ende 2022 hat die Sparkasse Bremen den ersten Grünen Kredit vergeben. Dessen Verwendungszweck muss einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten gemäß dem Umweltziel 1 der EU-Taxonomie. Auch ihre bestehenden Produkte verbessert die Sparkasse Bremen kontinuierlich. So hat sie zum Beispiel alle 280.000 Privatgirokonten klimaneutral gestellt. Das heißt: Sämtliche Treibhausgase, die durch den Betrieb der Bremer Konten entstehen, werden in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzorganisation myclimate Deutschland ausgeglichen.Umwelt und KlimaIn ihrem eigenen Geschäftsbetrieb verfolgt die Sparkasse Bremen den Dreiklang „vermeiden, reduzieren und kompensieren“. So hat sie ihre CO₂-Emissionen erneut weiter reduziert: im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 Prozent auf 880 Tonnen. Einen wesentlichen Beitrag zur CO₂-Reduktion leistet der nachhaltige Hauptsitz im Technologiepark, der Energie zu zwei Dritteln aus Geothermie gewinnt, außerdem ist auf dem Dach eine Solaranlage installiert. 2022 wurde der Bau mit dem renommierten Platin-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet. Über die eigene Geschäftstätigkeit hinaus hat die Sparkasse Bremen 2022 zahlreiche regionale Initiativen und Projekte für Umwelt- und Naturschutz unterstützt, insbesondere Aufforstungs- und Renaturierungsprojekte sowie Baumpflanzungen.TransparenzDas Engagement der Sparkasse Bremen kommt an: Basierend auf einer repräsentativen Verbraucherbefragung hat sie den Deutschen Fairness-Preis 2022 in der Kategorie „Sparkassen“ gewonnen. Verliehen wurde der Preis vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem Nachrichtensender ntv. Ihr nachhaltiges Handeln stellt die Sparkasse Bremen nachvollziehbar und transparent dar: Seit 2014 veröffentlicht sie jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht mit Indikatoren, anhand derer sie sich messen lässt. Seit 2020 legt sie zusätzlich auch ihre Klimabilanz offen. Alle Berichte stehen auf der Website der Sparkasse Bremen unter https://www.sparkasse-bremen.de/... bereit.