Digitale Mitgliederversammlung der Finanzholding der Sparkasse in Bremen

Neues Nutzungskonzept für die ehemalige Filiale am Marktplatz

Spendenbudget wird auf eine Million Euro erhöht

Verwaltungsrat der Finanzholding der Sparkasse in Bremen mit neuer Besetzung

Die Finanzholding der Sparkasse in Bremen ist die Alleinaktionärin der Die Sparkasse Bremen AG, daher hat die Mitgliederversammlung als das Oberstes Organ der Finanzholding eine besondere Stellung. Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung standen neben den Erläuterungen des Geschäftsjahres 2021 die Wahlen zum Verwaltungsrat auf der Tagesordnung.Dr. Tim Nesemann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bremen, erläuterte neben den Geschäftszahlen auch die strategischen Meilensteine im Unternehmen, aktuelle Entwicklungen bei der Kundenzufriedenheit und die Fortschritte bei der Umsetzung der Sparkasse Bremen der Zukunft.Besonderes Interesse bei den Mitgliedern fanden die Ausführungen über die Zukunft der ehemaligen Sparkassenfiliale „Haus am Markt“. Das Gebäude Am Markt/Ecke Langenstraße soll durch ein neues Nutzungskonzept aufgewertet werden. Dort, wo bis Sommer 2021 Bargeld abgehoben und Bankgeschäfte erledigt wurden, könnte ein gehobenes gastronomisches Angebot einziehen. Ob dieses Nutzungskonzept realisierbar ist, müssen jetzt Sachkundige zeitnah prüfen und bewerten.Bis dahin soll die denkmalgeschützte Immobilie unter ihrem historischen Namen „Zur Stadt Paris“ vom Betreiber eines benachbarten Bremer Weinlokals als Zwischenmieter genutzt werden. Lokale Manufakturen sollen zudem als Lieferanten gewonnen werden. Die zweigeschossige ehemalige Kassenhalle, eine der wenigen noch originalerhaltenden Innenräume aus den 1950er-Jahren, könnte in der Übergangszeit auch für kleinere Konzerte, Theatervorstellungen, Lesungen oder sonstige Veranstaltungen genutzt werden.Die Nutzungsmöglichkeiten für die historische Immobilie sind vielfältig: „Das Gebäude bietet Potenzial für ‚Fine Dining‘, Feiern, Tagungen und Hochzeiten in historischer Atmosphäre, möglicherweise auch für Übernachtungsmöglichkeiten oder sogar für ein Boutique-Hotel mit Hochzeitssuite“, so Dr. Tim Nesemann. Die attraktive Lage mitten im Herzen Bremens erlaube eine Außengastronomie über viele Monate im Jahr. Das Gebäude bleibt somit im Besitz der Sparkasse Bremen.In diesem Kontext betonte Tim Nesemann auch noch einmal den Wunsch, mit einer Filiale in das ehemalige FinanzCentrum Am Brill 1-3 wieder einzuziehen. Jedoch lassen die neuen Planungen von Seiten der Stadt und des Investors im Moment keine verbindliche Aussage zu.Der Vorstand der Sparkasse Bremen hat dem Aufsichtsrat in seiner letzten Sitzung empfohlen, das Spendenbudget von derzeit 675.000 Euro auf eine Million Euro hochzusetzen. Der Grund dafür liegt in der immer noch anhaltenden Corona-Krise als auch in den Begleitumständen des Ukraine-Krieges. Beide Ereignisse stellen auch für die Bremerinnen und Bremer eine besondere Belastungssituation dar.Der Aufsichtsrat ist der Empfehlung nachgekommen, so dass – auch in den folgenden Jahren – das Budget entsprechend erhöht wird. Unabhängig davon bleiben die Fördergelder aus Sponsoring, den Stiftungen (GUT FÜR BREMEN Stiftung der Sparkasse in Bremen und Bremer Sparer-Dank Stiftung) und anderen Aktivitäten, die auf die Gemeinwohlorientierung der Sparkasse Bremen einzahlen, bestehen.Nach der Mitgliederversammlung tagten in den anschließenden Gremiensitzungen sowohl der Verwaltungsrat der Finanzholding als auch der Aufsichtsrat der Sparkasse Bremen AG. Personelle Veränderungen gab es in diesem Jahr nur im Verwaltungsrat:An die Stelle für den ausscheidenden Friedrich Lürßen rückte Katrin Detring-Pomplun in den Verwaltungsrat. Katrin Detring-Pomplun ist Geschäftsführerin der Friedrich Schmidt Bedachungs GmbH. Bereits seit 2008 leitet sie zusammen mit ihrem Vater das Familienunternehmen in der Bremer Neustadt, das mittlerweile 150 Mitarbeitende beschäftigt. Für den ausscheidenden Henning Lühr konnte Dietmar Konrad Strehl gewonnen werden. Dietmar Strehl war seit 2011 Bremer Staatsrat bei der Senatorin für Finanzen. Seit August 2019 ist er Finanzsenator im Senat Bovenschulte. Christoph Weiss, Geschäftsführer der BEGO GmbH & Co.KG, wurde wiedergewählt.Auf Arbeitnehmerseite gab es auch eine Veränderung. Das langjährige Betriebsratsmitglied Björn Drenkwitz gab seinen Sitz an Sven Bahlke ab, der seit 1997 im Unternehmen beschäftigt ist und zurzeit als Senior-Firmenkundenberater seiner Kundschaft mit Rat und Tat zur Seite steht.