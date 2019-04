Der historische Bus "Filiale 49" der Sparkasse Bremen bekommt ein neues Zuhause beim Borgward-Club

Der historische Borgwardbus „Filiale 49“ der Sparkasse Bremen, wurde gestern dem Borgward-Club mit Sitz in Bremen übergeben. Ich freue mich sehr, dass unsere „Filiale 49“ beim Bremer Borgward-Club ein neues Zuhause findet“, sagt Lars Grebe von der Sparkasse Bremen, der die Restaurierung des Busses von Anfang begleitet hat.Der Borgwardbus, Baujahr 1957, war in den 60er Jahren als rollende Sparkassenfiliale in Bremen im Einsatz. In Gebieten mit fehlender Infrastruktur versorgte die fahrbare Zweigstelle die Bremer Bevölkerung mit allen nötigen Finanzdienstleistungen. Der Bus bediente von 1957 bis 1967 bis zu 8 Haltestellen. In der ›Neuen Vahr‹, dem damals so rasant wachsenden Stadtteil, war er eine Zeit lang als „Zweigstelle 49“ in der Nähe des Einkaufszentrums fest stationiert. Mit dem Ausbau des Filialnetzes der Sparkasse im gesamten Bremer Raum wurde er außer Dienst gestellt.Knapp 20 Jahre fristete der Bus sein Dasein als Büro auf einem Hamburger Schrottplatz. Als ihn im Jahr 2008 Mitglieder des Borgward-Clubs entdeckten, hatten sie sofort die Idee, den Bus zu restaurieren. Die Sparkasse kam der Bitte, dieses Stück Zeitgeschichte für Bremen zu erhalten, gerne nach. Die Firma Pollmann übernahm sachgerecht und mit viel Liebe die originalgetreue Restaurierung des Liebhaberstücks. In den letzten Jahren wurde die historische Bremensie regelmäßig bei Veranstaltungen, Oldtimer-Schauen oder auch beim Freimarktsumzug eingesetzt.„Wir sind sehr glücklich, dass uns die Sparkasse Bremen ihren wunderschönen Bus überlässt, sagt die Vorsitzende des Borgward-Clubs Marion Kayser. “Es gibt nur ein einziges Exemplar, wir nehmen es gerne für die Bremerinnen und Bremer in Obhut.“Der gemeinnützige Borgward-Club e.V. mit Sitz in Bremen besteht seit 1981 und hat z.Zt. über 170 Mitglieder mit insgesamt über 250 Borgward-Fahrzeugen. Dazu gehören neben PKW der Marken Borgward, Lloyd und Goliath auch große LKW und Kleinlastwagen. Seit jeher fühlt sich der Club der Förderung und Erhaltung der Produkte der Borgward-Gruppe verpflichtet. Borgward, als Meilenstein des Bremer Fahrzeugbaus, wird durch die vielfältigen Aktivitäten des Vereins wach gehalten und neu belebt. Im Borgward-Archiv werden historische Schriftstücke, Bücher, Fotos und Filme, sowie Originalteile gesammelt und aufbewahrt. Die clubeigene Borgward-Feuerwehr und seit kurzem der einzigartige Borgward- Bus der Sparkasse Bremen sind der Stolz der Mitglieder.Über Generationen hinweg ist die Sparkasse Bremen mit ihren Kunden verbunden und verzichtet dabei auf Gewinnmaximierung. Vielmehr investiert sie einen erheblichen Teil ihrer Erträge in die Lebensqualität der Bremerinnen und Bremer - vom Kindergarten über den Sportverein bis zu den großen kulturellen Highlights der Stadt. Jeder Kunde der Sparkasse Bremen verbessert so gleichzeitig die Lebensqualität in seinem Stadtteil und in ganz Bremen. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Förderung von Kindern und Jugendlichen. stark. fair. hanseatisch