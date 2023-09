Junge Menschen interessieren sich zunehmend für das Geschehen an der Börse. Im Rahmen eines Online-Wettbewerbs können Schülerinnen und Schüler, Studierende und Lehrkräfte aus Bremen nun als „Börsianer auf Zeit“ durchstarten: Das Planspiel Börse ist zurück und die Sparkasse Bremen ist mit dabei. Der Wettbewerb bietet ihnen die Gelegenheit, mit Wertpapieren zu echten Börsenkursen zu handeln und so risikolos ihr Geschick am Aktienmarkt zu testen. So funktioniert es: Die Teilnehmenden erhalten ein Wertpapierdepot mit einem virtuellen Spielkapital. Ziel des Wettbewerbs ist es, dieses Spielkapital durch geschickte Transaktionen an der Börse zu vermehren. Zur Verfügung stehen Aktien, Fonds, ETFs und festverzinsliche Wertpapiere sowie Kryptowährungen und Zertifikate. Die fiktiven Käufe und Verkäufe werden dabei fortlaufend mit den realen Kursen während der Börsenöffnungszeiten abgerechnet.Schüler:innen, Studierende und Lehrkräfte erhalten so die Möglichkeit, im Rahmen des Unterrichts, der Studienzeit oder ihrer Ausbildung ganz praktisch und risikofrei den Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu üben und gleichzeitig Grundwissen rund um die Börse und Aktien zu erwerben. Mit der richtigen Strategie und etwas Glück können sie außerdem als Siegerinnen und Sieger aus dem Wettbewerb hervorgehen. Denn Deutschlandweit gibt es in verschiedenen Kategorien Reise- und Sachpreise zu gewinnen. Neben der Depotgesamtwertung spielt das Thema Nachhaltigkeit mit einer eigenen Bewertungskategorie eine große Rolle.Und so geht’s: Interessierte Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrkräfte können sich ab sofort einzeln oder im Team mit einem Code registrieren. Möglich sind bis zu vier Spielerinnen und Spieler pro Depot. Bei allen Wettbewerben gibt es zwei Depots: eines für die Wertung und eines zum Trainieren.Gespielt wird vom 4. Oktober 2023 bis zum 30. Januar 2024. Alle Teilnehmenden und Teams erhalten ein Depot mit einem virtuellen Startkapital von 50.000 Euro. Es gewinnen die Teilnehmenden, die den höchsten Zuwachs in der Depotgesamtwertung oder in der Nachhaltigkeitsbewertung erwirtschaftet haben.Weitere Infos und Teilnahme unter: https://www.sparkasse-bremen.de/...