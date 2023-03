Card Control – die neue Serviceleistung der Sparkasse Bremen

Mehr Transparenz und Kontrolle beim bargeldlosen Bezahlen

Bargeldloses Bezahlen spielt seit Jahren eine immer größere Rolle im Alltag. Ob unterwegs oder online, mit neuen mobilen Bezahlmöglichkeiten oder klassisch mit der Karte. Dadurch wird auch der Wunsch nach mehr Kontrolle und Sicherheit über den eigenen Zahlungsverkehr immer größer.



Card Control ermöglicht ab sofort, verschiedene Funktionen für Debit- und Kreditkarten per Knopfdruck zu verwalten. So ist auch bei steigender Kartennutzung der Überblick sichergestellt.



Bei jedem Einsatz der Karte am Geldautomaten, im Geschäft, Internet und Ausland, sorgt eine Push-Nachricht für Transparenz. Auch kann die Karte beispielsweise für Internetkäufe deaktiviert werden. Auch wenn sie verlegt wurde, kann sie über Card Control gesperrt und auch wieder selbstständig reaktiviert werden. Die Funktionen sind für jede Karte individuell konfigurier- und anpassbar.



Sollte die Karte wirklich verloren bleiben, ist die bekannte Sperrhotline unter der Nummer 116 116 der verlässliche Anlaufpunkt.



Card Control: im Web und als App



Um die neue Serviceleistung zu nutzen, kann man sich über die App „Sparkasse“, die Internet-Filiale oder die App „Mobiles Bezahlen“ für Card Control registrieren. Schon ist eine individuelle Nutzung möglich.