Bremer Filmpreis 2023 geht an Maria Schrader

Die Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader wird mit dem Bremer Filmpreis 2023 ausgezeichnet. Sie überzeugte mit der großen Bandbreite ihres Filmschaffens.



Die Sparkasse Bremen vergibt den Preis gemeinsam mit dem Filmfest Bremen im Rahmen einer Gala im Bremer Theater am Goetheplatz.



Für ihre Darstellungen mit Ecken und Kanten erhielt Maria Schrader wohl fast alle nationalen und zahlreiche internationale Auszeichnungen und Nominierungen. Ihre Regiearbeiten sind ebenfalls preisgekrönt und als erste deutsche Regisseurin überhaupt gewann sie für ihre Miniserie „Unorthodox“ den Emmy Primetime Award.



Am Donnerstag, 13. April, vergibt die Sparkasse Bremen den mit 8.000 Euro dotierten Bremer Filmpreis 2023 an die Künstlerin Maria Schrader für ihr bisheriges Gesamtwerk.



Klaus Windheuser, Vorstand der Sparkasse Bremen, überreicht diesen gemeinsam mit der Festivaltrophäe „Der Goldene Mops“.



Die Sparkasse Bremen ehrt mit dem Bremer Filmpreis Persönlichkeiten der europäischen Filmszene für langjährige Verdienste, seit 2021 mit humoristischem und komödiantischem Schwerpunkt.



Zu den Ausgezeichneten zählen seit 1999 internationale Filmschaffende wie Lars von Trier oder Agnès Varda sowie die Schauspielerinnen Tilda Swinton und Nina Hoss. Erster Preisträger des neuen komödiantischen Schwerpunkts hieß Hape Kerkeling; der Gewinner aus dem Jahr 2022war Regisseur Aki Kaurismäki.



„Wir freuen uns sehr mit der diesjährigen Preisträgerin ein so breites, so künstlerisch vielfältiges und erfolgreiches filmisches Schaffen zu würdigen“, so Klaus Windheuser. „Mit ihren ebenso feinfühlig wie authentisch dargestellten Figuren bringt Maria Schrader die Menschen über alle Altersgrenzen hinweg zum Mitfühlen, Nachdenken und Lachen.“



Zu Ehren der Preisträgerin wird das diesjährige Festivalprogramm erweitert um eine filmische Retrospektive mit Filmen der Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin.



Im Anschluss an die Preisverleihung hat das Galapublikum die Gelegenheit, FRANKIE FIVE STAR, den mit Bremer Beteiligten und teils in Bremen gedrehten Film zu erleben.



Die skurrile Geschichte einer jungen Frau mit verschiedenen Persönlichkeiten läuft im internationalen Wettbewerb Humor/Satire und feiert an diesem Abend Bremen-Premiere.



Die Preisverleihung beginnt um 19 Uhr im Theater am Goetheplatz.



Tickets zum Preis von 15 Euro, erm. 12 Euro sind erhältlich – vor Ort und online im Theater Bremen sowie über Nordwest Ticket.



Filmfest Bremen



Das Filmfest Bremen um Festivalleiter Matthias Greving und Programmleiterin Ilona Rieke wurde 2015 gegründet. Heute ist es das einzige deutsche Festival mit einem internationalen Wettbewerb für Humor und Satire sowie einem internationalen Wettbewerb für Innovation.