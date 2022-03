Bremer Filmpreis 2022 für Aki Kaurismäki

Mit Filmen über liebenswerte Figuren auf der Verliererseite gelang Aki Kaurismäki bereits in den 1980er Jahren der internationale Durchbruch. Seine unnachahmlich skurrilen Inszenierungen – ob in „Lichter der Vorstadt“ oder „Leningrad Cowboys Go America“ – machten den vielfach preisgekrönten Regisseur zu einem der bedeutendsten Vertreter des finnischen und europäischen Kinos. Die lakonische Sicht auf die Schattenseiten des Lebens, gepaart mit trockenem Humor, begeistern und berühren das Publikum gleichermaßen – und brachten ihm von César bis Oscar zahlreiche internationale Nominierungen und Auszeichnungen ein.Am Donnerstag, 21. April, erhält Aki Kaurismäki in der Hansestadt den Bremer Filmpreis 2022 der Sparkasse Bremen für sein Gesamtwerk. Im Rahmen einer Gala im Theater am Goetheplatz übergibt Vorstandsvorsitzender Dr. Tim Nesemann den mit 5.000 Euro dotierten Preis gemeinsam mit der Trophäe „Der Goldene Mops“ an Kaurismäki. Die Laudatio halten Erika und Ulrich Gregor: Berliner Kinobetreibende, Mitentdecker von Aki Kaurismäki und seit über 30 Jahren seinem Schaffen eng verbunden. Die festliche Gala zu Ehren des Preisträgers wird musikalisch unterstützt von der aus den Kaurismäki-Filmen bekannten Band „Marko Haavisto & Poutahaukat“. Zudem ehrt das Festival Kaurismäki mit einer Retrospektive aus sieben Langfilmen und zwei Kurzfilmen im Programm, darunter auch „Der Mann ohne Vergangenheit“.Der Bremer Filmpreis der Sparkasse Bremen zeichnet bereits seit 1999 Persönlichkeiten der europäischen Filmszene für langjährige Verdienste aus, seit 2021 mit dem Schwerpunkt auf ein humoristisches und komödiantisches Gesamtwerk. Unter den Ausgezeichneten sind internationale Filmschaffende, wie Regisseur Lars von Trier, die Schauspielerinnen Tilda Swinton, Nina Hoss oder in 2004 Kati Outinen. Kati Outinen zählt zu Kaurismäkis Lieblingsdarstellerinnen, für die er den Film „Das Mädchen aus der Streichholzfabrik“ schrieb und die in fast all seinen Filmen mitwirkte.„Mit der diesjährigen Preisvergabe an Regisseur Aki Kaurismäki schließt sich hier inhaltlich ein Kreis“, freut sich Tim Nesemann.Bereits 2021 erhielt mit dem Kooperationspartner Filmfest Bremen der Preis den neuen Fokus auf nationale oder internationale humoristische und komödiantische Werke. Erster Gewinner des neuaufgelegten Preises war Hape Kerkeling.Die Preisverleihung kann sowohl vor Ort als auch per Livestream auf www.filmfestbremen.de ab 19 Uhr verfolgt werden. Tickets für die Preisverleihung sind in allen Bremer Filmkunsttheatern, im Theater Bremen, im Weser-Kurier Pressehaus, bei den Zeitungshäusern, sowie per Telefon 0421/363636 und über www.nordwest-ticket.de erhältlich (ggf. zzgl. VVK-Gebühr).Über Generationen hinweg ist die Sparkasse Bremen mit ihren Kundinnen und Kunden verbunden und verzichtet dabei auf Gewinnmaximierung. Vielmehr investiert sie einen erheblichen Teil ihrer Erträge in die Lebensqualität der Bremerinnen und Bremer - vom Kindergarten über den Sportverein bis zu den großen kulturellen Highlights der Stadt. Jede Kundin, jeder Kunde der Sparkasse Bremen verbessert so gleichzeitig die Lebensqualität in seinem Stadtteil und in ganz Bremen. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Förderung von Kindern und Jugendlichen. stark. fair. hanseatisch. // www.sparkasse-bremen.de Das Filmfest Bremen um Festivalleiter Matthias Greving und Programmleiterin Ilona Rieke wurde 2015 gegründet. Heute ist es das einzige deutsche Festival mit einem internationalen Wettbewerb für Humor und Satire sowie einem internationalen Wettbewerb für Innovation.