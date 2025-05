200 Jahre Sparkasse Bremen, 20 Jahre SummerSounds

Sparkasse in Concert in Kooperation mit BremenZwei macht den Auftakt zum Festival. Gleich zwei Geburtstage gibt es 2025 zu feiern: Während die Sparkasse Bremen über das gesamte Jahr hinweg ihr 200-jähriges Jubiläum feiert, ist es bereits die 20. Ausgabe des Open-Air-Festivals SummerSounds in der Bremer Neustadt.



Grund genug dass die Hügelbühne zum Festivalauftakt am 30. Mai zu „errötet“ und zur Sparkasse Bremen Bühne wird: Mit Jacob Fortyhands, Marcoca und Moonlight Benjamin präsentieren Sparkasse in concert und Bremen Zwei an diesem Sommerabend gleich drei Musik-Acts, die direkt ins Herz und in die Beine gehen.



Jacob Fortyhands



Jacob Fortyhands stehen für dieses besondere Gefühl zwischen Aufbruch und Rückblick – ihre Musik klingt wie ein Soundtrack für den Roadtrip mit offenem Fenster und Wind im Gesicht. Zwischen Indie-Pop, Alternative und einer Prise Funk schaffen sie Songs, die Geschichten vom Suchen, Zweifeln und Weitermachen erzählen. Die Band wurde in Lohne gegründet und mit ihrer ersten Single „Daisy“ haben sie auf ein paar Hundert lokale Streams gehofft. Es wurden Millionen weltweit. Spätestens mit dem Debütalbum und der erfolgreichen Single „Patience“ haben sie bewiesen, wie wandlungsfähig und gleichzeitig authentisch ihr Sound ist. Die Band bewegt sich zwischen leisen, intimen Momenten und ungestümer Energie – mal feinfühlig, mal roh, aber immer echt. Auch live schlagen sie diese emotionale Brücke und schaffen Konzerte, die mitreißen und berühren. 2025 sind sie mit neuer Musik unterwegs – gereift, neugierig und genauso leidenschaftlich wie am Anfang. Diese Musik knallt direkt durchs offene Fenster rein ins Herz und in die Beine. Sonnenbrille auf, Jacob Fortyhands auf die Ohren.



Marcoca



Marcoca nehmen euch mit auf einen Trip in ihre farbenfrohe Klangwelt – irgendwo zwischen Surf-Rock, Psychedelia, Funk, Jazz und Soul. Mit hallgetränkten Gitarren, hypnotischen Grooves und warmen Fender Rhodes-Sounds erschaffen sie ein musikalisches Paralleluniversum, in dem man sich verlieren kann. Die fünfköpfige Band aus Augsburg lebt von den unterschiedlichen Einflüssen ihrer Mitglieder – und macht genau daraus ihren unverwechselbaren Stil. Nach den international gefeierten Alben „Silent Struggles“ und „Cosmic Blunder“ setzen sie mit ihrem neuen Werk „Homage to Delusion“ noch einen drauf: ein psychedelischer Soundtrack, der 70sVibes mit modernen Arrangements verbindet. Mal verspielt, mal tiefgründig, immer tanzbar – Marcoca bringen die Magie der Vielfalt auf die Bühne. Ihre Songs klingen wie ein Rausch, getragen von Groove, Gefühl und einer Prise Wahnsinn. Wer live erleben möchte, wie Surf-Gitarren und Funk-Basslines nahtlos verschmelzen, sollte diese Show nicht verpassen. Marcoca liefern den Soundtrack für warme Sommernächte voller Bewegung, Begegnung – und ein bisschen Delirium.



Moonlight Benjamin



Wenn Moonlight Benjamin die Bühne betritt, scheint sich die Welt kurz zu verschieben. Ihre Stimme – rau, durchdringend, kraftvoll – trägt den Geist Haitis in sich, vermischt mit der ungezähmten Energie von Rock, Blues und Soul. Als selbsternannte „punky Voodoo Queen from Haïti“ erschafft sie Konzerte, die wie schamanische Rituale wirken: ekstatisch, mystisch, voller Rhythmus und Rebellion. Unterstützt von einer furiosen Rockband mit schweren Riffs und treibendem Groove entfalten ihre Songs eine Atmosphäre, die Gänsehaut macht – wild, hypnotisch und zutiefst emotional. In ihren Texten verbindet sie kreolische Spiritualität mit universellen Fragen nach Herkunft, Hoffnung und Heilung. Das aktuelle Album „Wayo“ ist ein Schrei aus der Tiefe, eine Hommage an den Schmerz – und gleichzeitig eine unbändige Feier des Lebens. Zwischen tranceartigen Momenten und roher Energie entsteht ein Sound, der Voodoo, Blues und Rock zu etwas völlig Eigenem verschmelzen lässt. Ein Konzert von Moonlight Benjamin ist kein bloßer Auftritt – es ist ein rituelles Erlebnis jenseits der Welt.



SummerSounds – das Open-Air-Highlight in den Neustadtswallanlagen



Eine besondere Ausgabe von SummerSounds erwartet die Festivalfans in 2025. Das beliebte Musik- und Kulturevent – mit überregionaler Ausstrahlung und jährlich rund 40.000 Gästen – feiert seinen 20. Geburtstag. Wie immer vielfältig, bunt, sozial engagiert, ökologisch nachhaltig und eintrittsfrei. Vom 30. Mai bis zum 1. Juni 2025 läutet es die Open-Air-Saison in der Hansestadt ein: Auf die Bremerinnen und Bremer warten in den Neustadtswallanlagen dann wieder jede Menge Livekonzerte lokaler und internationaler Musikbands, Kindervergnügen mit „Little SummerSounds“ auf der Familienwiese der Sparkasse Bremen, Streetfood, diverse Infostände und Mitmachaktionen.





