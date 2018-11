10.000 Euro für das Ehrenamt - Sparkasse Bremen zeichnet sieben Preisträger mit dem Bremer Bürgerpreis aus

23.11.18

Thomas Fürst, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen, überreichte während der feierlichen Veranstaltung die Pokale an die Gewinnerinnen und Gewinner. Mit dem regionalen Wettbewerb würdigt die Sparkasse Bremen die Vielfalt des Ehrenamts in der Hansestadt. Dieses Jahr gingen rund 40 Bewerbungen ein – eine Rekordzahl. Dies zeigt, wie viele Bremerinnen und Bremer hier aktiv sind. In Zeiten der Digitalisierung wird es immer einfacher, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Gleichzeitig wächst jedoch das Bedürfnis nach „realen“ Kontakten und einem sozialen Miteinander: „Es bedarf Menschen, die sich für eine Kultur des Miteinanders einsetzen. Sie tragen dazu bei, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Dafür möchten wir Danke sagen“, so Fürst.Das Besondere in diesem Jahr: Alle Preisträgerinnen und Preisträger können ihr Projekt auf dem digitalen Spendenportal der Sparkasse Bremen einstellen. „Durch das Portal bieten wir Bremerinnen und Bremern die Möglichkeit, ihre Projekte zusätzlich finanziell zu unterstützen und somit das Ehrenamt in Bremen weiter zu stärken“, freut sich Fürst. Um den Start des Portals anzuschieben, stellt die Sparkasse überdies 2.500 Euro für eine Verdopplungsaktion zur Verfügung: Jede Spende, die zwischen fünf und 100 Euro liegt und bis zum Tag des Ehrenamtes am 5.12. eingeht, wird verdoppelt, bis der Betrag ausgeschöpft ist. Weitersagen lohnt sich also! (Weitere Informationen zum Spendenportal erhalten Sie unter: www.sparkasse-bremen.de/... Die Jury wählte sieben Projekte aus, die Menschen miteinander verbinden. In der Kategorie „Lebenswerk“ wurden zwei Personen ausgezeichnet, die sich seit mehr als 25 Jahren für ihr Projekt stark machen: Martina Krause, Leiterin des „Spieltreff Bürgerpark“, bietet eine betreute Spielmöglichkeit für große und kleine Kids an.Stefan Wolfestieg ist hingegen in der Jugendfeuerwehr Bremen Blumenthal aktiv und organisiert beispielsweise Ausflüge für die Jugendlichen. Beide erhielten jeweils 1.500 Euro für ihr Projekt.Die Gewinner in der Kategorie „Alltagshelden“ bekamen für ihr ehrenamtliches Engagement in ihrem Lebensumfeld ebenfalls je 1.500 Euro. Hierzu zählt die DLRG Bremen, vertreten durch Martin Reincke, die unter anderem die Organisation und Durchführung des Wasserrettungsdienstes übernimmt. Auch das „Künstlerhaus Ausspann“, vertreten durch Ronald Philipps, wurde für sein vielfältiges Angebot ausgezeichnet. Dr. Peter Valtink nahm den Preis für „Die Bremer Suppenengel“ entgegen, die wochentags frische Mahlzeiten für Bedürftige zubereiten. Zudem ging der Preis an Joda Stößer vom Förderverein „Freifunk Bremen e.V.“, der sich um den Ausbau eines stadtweiten Datennetzes bemüht.In der Kategorie „U21“ wählte die Jury Anna Ikonik vom Jugendbeirat Hemelingen aus, die 1.000 Euro für ihr Engagement erhielt. Der Jugendbeirat trägt durch seine Aktionen zur Verbesserung der Lebensqualität von Jugendlichen in Hemelingen bei.