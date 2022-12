Sparda Immobilien aus Hamburg mit erstem Projekt in Hannover

Die Landeshauptstadt Hannover gehört zu den attraktivsten Immobilienmärkten Norddeutschlands. Seit Jahren steigt die Zahl der Einwohner und Neubauprojekte sind begehrt bei Selbstnutzern und Anlegern. Für ein besonders attraktives neues Projekt übernimmt die Sparda Immobilien GmbH aus Hamburg jetzt den Vertrieb: List.Love. Hierbei arbeitet die Sparda Immobilien GmbH erstmals mit der Sparda-Bank Hannover zusammen.Bei dem Neubauprojekt List.Love entstehen aktuell 31 hochwertige Neubauwohnungen und sieben Stadthäuser. Die Ein- bis Vierzimmerwohnungen mit Wohnflächen von ca. 49 bis 124 m² liegen in der Podbielskistr. 196 / Overbeckstr. 5, 8-20 im „Malerviertel“.„Das Malerviertel im beliebten Stadtteil List ist eines der angesagtesten und schönsten Viertel Hannovers. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden ein Neubauprojekt in dieser Toplage anbieten können,“ so Moritz Schmidt, Vertriebsleitung Neubauimmobilien der Sparda Immobilien GmbH.In der List liegt der Stadtwald, die Eilenriede, quasi vor der Haustür. Zwischen der grünen Eilenriede und der Podbielskistraße, entsteht das Neubauprojekt List.Love. Dadurch haben die neuen Eigentumswohnungen eine hervorragende Verkehrsanbindung. Noch nicht einmal 20 Minuten sind es mit der Straßenbahn ins Stadtzentrum und auch die A7 und A2 sind schnell erreicht.Moritz Schmidt: „Das Projekt List.Love wird bereits in Kürze fertiggestellt. Das ist für Käuferinnen und Käufer ein weiterer Vorteil: Sie erhalten eine Neubauimmobilie ohne den sonst üblichen langen finanziellen Vorlauf und sehen direkt, wie ihre neue Eigentumswohnung aussieht. Also, quasi direkt kaufen und einziehen.“Die Kaufpreise für Wohnungen in dem energieeffizienten und nachhaltig gebauten Neubauprojekt mit KfW-Effizienzhausstandard 55 starten ab ca. 305.000 €. Die Fertigstellung von List.Love ist für Q1 2023 geplant. Interessierte können bei der Sparda Immobilien GmbH oder in einer der Filialen der Sparda-Bank Hannover bereits jetzt Informationen abfordern oder unter Tel. 0511/51541768 einen Besichtigungstermin vereinbaren.Seit fast 30 Jahren schreibt Sparda Immobilien eine norddeutsche Erfolgsgeschichte. Gestartet als Immobilienmakler der Sparda-Bank Hamburg eG, ist sie heute ein erfolgreicher Fullservice Immobiliendienstleister in ganz Norddeutschland. Im Bereich Neubau vermarktet Sparda Immobilien hochwertige Neubauwohnungen und Häuser an Eigennutzer und Investoren.Weitere Infos zum Projekt: https://www.spardaimmobilien.de/...