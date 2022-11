Einmalige Chancen für Immobilienkäufer

Angebot an Bestandsimmobilien auf Rekordniveau

Auf dem deutschen Immobilienmarkt gibt es eine Art Zeitenwende. Aktuell kommen immer mehr Bestandsimmobilien auf den Markt. Zum ersten Mal seit vielen Jahren haben Käufer deshalb wieder deutlich mehr Auswahl und Verhandlungsspielraum. Das stellt Makler und Verkäufer vor neue Herausforderungen. Wie muss sich das Serviceangebot von Immobilienprofis verändern und warum sollten Käufer die einmaligen Chancen jetzt nutzen.



Anforderungen an Makler ändern sich



Früher reichte es für Maklerinnen und Makler oft aus, gute Fotos vom Objekt zu machen, ein hochwertiges Exposé zu erstellen und schon verkaufte sich die Immobilie fast von selbst. Durch die veränderte Situation auf dem Immobilienmarkt haben sich in den letzten Monaten auch die Anforderungen an Immobilienprofis geändert.



Hohe Modernisierungskosten fürs Bestandsimmobilien machen Käufern Sorgen



Die gestiegenen Kosten für Energie und Baumaterialien sowie die hohe allgemeine Inflation machen die verlässliche Planung und Finanzierung eines Immobilienkaufs sehr schwierig. Gerade die Kosten und der Aufwand für eine energetische Sanierung von größeren, älteren Bestandsimmobilien sind für Käufer oft schwer einschätzbar



Größeres Beratungs- und Serviceangebot für Käufer



Hier kommen Maklerinnen und Makler ins Spiel: Mit ihrem Knowhow und Netzwerk können sie potenzielle Käufer auch bei der Modernisierung beraten und unterstützen, um die Kaufentscheidung zu erleichtern. Bankangebundene Makler bieten Kaufinteressenten zusätzlich die passende Finanzierung und Fördermittelberatung.



Makler als Verhandlungsprofis für die Eigentümer



Auch für Verkäufer wird sich das Angebot der Maklerdienstleistungen verändern. Durch das deutlich gestiegene Angebot an Bestandsimmobilien auf dem Markt haben Kaufinteressenten heute eine deutlich bessere Verhandlungsposition. Viele Eigentümer aber scheuen Preisverhandlungen. Dagegen gehört für Maklerinnen und Makler Verhandeln zum Berufsalltag. Dadurch profitieren Immobilienbesitzer von einem erfahrenen Verhandlungsprofi bei Preisverhandlungen und Verkauf.



Fazit



Der Immobilienmarkt ist aktuell sehr in Bewegung. Dadurch verändern sich auch die Anforderungen an Maklerinnen und Makler. Kompetenz, Service und Qualität bleiben aber nach wie vor die entscheidenden Kriterien für einen erfolgreichen Immobilienverkauf und -kauf. Verkäufer und Käufer sollten bei der Wahl des Maklers deshalb auf einen Immobilienprofi mit einem breiten Serviceangebot und einer hohen Kundenzufriedenheit setzen. Bankangebundene Makler bieten dabei auch bei der Finanzierung verlässliche Sicherheit. Alle, die gern ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchten sollten jetzt das große Angebot an Bestandsimmobilien auf dem Immobilienmarkt unbedingt nutzen. Mit dem richtigen Immobilienprofi wird selbst eine umfangreiche Modernisierung von älteren Immobilien gut plan- und finanzierbar.