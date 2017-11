LAUT, HART, MAGISCH - So klingen die Finnen

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der finnischen Unabhängigkeit begeben wir uns auf einen Roadtrip zu den außergewöhnlichsten, talentiertesten und originellsten finnischen Musikern. Gemeinsam mit Lauri Porra, dem Urenkel des finnischen Komponisten Sibelius, fahren wir in seinem alten Volvo durch finnische Seenlandschaften und Birkenwälder. Mit ihm entdecken wir nicht nur die Musikszene, sondern auch den finnischen Lebensstil und Patriotismus.



Gemeinsam mit den Metal-Cellisten von Apocalyptica erarbeitet Lauri Porra seine Version von Sibelius Finlandia – des wohl bekanntesten finnischen Musikstücks. Das Werk gilt seit der finnischen Unabhängigkeit 1917 als inoffizielle Hymne und wird bis heute bei feierlichen Anlässen vom Volk voller Inbrunst angestimmt. Der Komponist Jean Sibelius ist mit seiner nationalromantischen Musik für die Finnen in hohem Maße identitätsstiftend.



Die Cellisten von Apocalyptica schmettern Metal mit klassischen Instrumenten. Sibelius-Urenkel Lauri Porra lässt mit der Symphonic-Metalband Stratovarius das mittelalterliche Burgstädtchen Savonlinna erzittern. Mit der aufstrebenden Dirigentin Dalia Stasevska gehen wir der Frage nach, warum das kleine Land so viele international erfolgreiche Dirigenten hervorbringt. Die fünf Country-Musiker von Steve’n‘Seagulls bringen mit ihrem „newgrass“ amerikanisches Flair in die finnische Landschaft. Und Petri Sirviö lässt die Männer seines Chores Mieskuoro Huutajat nicht singen sondern schreien.



Producer:

Claus Wischmann



Kamera:

Reiner Bauer

Thomas Freundlich



Ton:

Pascal Capitolin

Thomas Funk



Schnitt:

Michaela Stasch



Redaktion:

Martin Schneider



Produktion:

sounding images



Im Auftrag des ZDF

In Zusammenarbeit mit ARTE

Finnland 2017

Deutsche und französische Erstausstrahlung

