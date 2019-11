Klimastreik statt Black Friday

Bei dem letzten globalen Klimastreik waren allein in Deutschland historischeauf der Straße. Mit demhat die Bundesregierung diesen Menschen und dem 1,5 Grad Celsius Ziel eine Absage erteilt. Dabei sind die Auswirkungen der Klimakatastrophe schon heute sichtbar:und dieim globalen Süden. Zusammen mit Fridays for Future und Entrepreneurs for Future fordert soulbottles. Die Klimapolitik braucht einen Neustart! Unter dem Mottoruft die Klimaschutzbewegung am 29. November zu dem Global Day of Climate Action auf. Neben einer großen Demonstration wird es diesmal zahlreiche kreative Aktionen geben, die auf das Thema Klimagerechtigkeit aufmerksam machen.Auf den 29. November fällt zusätzlich der Black Friday, welcher vor allem von Onlineshops zur Gewinnmaximierung durch Rabattaktionen genutzt wird.Die Mitarbeiter*innen werden an diesem Tag freigestellt und können somit an der Climate Office Hour von Entrepreneurs for Future und der Demonstration von Fridays for Future teilnehmen. Beim letzten globalen Klimastreik hat soulbottles die Organisation eines eigenen Demonstrationsblocks übernommen. Mit der erneuten Teilnahme zeigt das Unternehmen, dass es sich bei dem Kampf um den Klimaschutz nicht um eine einmalige Beteiligung handelt.Gerade jetzt ist es wichtig, dass Unternehmen weiterhin an den Protesten teilnehmen und der Politik spiegeln, wie unzureichend ihre bisherigen Maßnahmen sind.David Klewes, soulbottlessoulbottles nutzt wiederholt die Möglichkeit, um Kund*innen, Partner*innen und Händler*innen auf den Streik aufmerksam zu machen und hat mit einem eigens angefertigten Klimastreik Kit schon vielen weiteren Arbeitgeber*innen und Angestellten geholfen, den Streik auch bei sich durchzusetzen - so zum Beispiel die Factory in Berlin.Clara Bütow, Koordinatorin des Klimastreiks bei soulbottles