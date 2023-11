Schlafstörungen - das unterschätze Leiden der Deutschen

Umfragenbestätigen, dass Schlafprobleme auch in Deutschland ein alltägliches Problem für einen großen Teil der erwachsenen Bevölkerung darstellen. Fast jeder Zweite (43%) gibt an, innerhalb der zurückliegenden 12 Monate mindestens einmal Schwierigkeiten mit dem Ein- oder dem Durchschlafen gehabt zu haben. Was im Einzelfall ärgerlich ist, wird für viele Menschen durch Regelmäßigkeit zur Belastung. Wenn Mediziner heute empfehlen, täglich sieben bis acht Stunden am Stück zu schlafen, um den Körper für die täglichen Herausforderungen zu wappnen, haben stundenlanges Wachliegen oder mehrfach unterbrochener Schlaf schnell deutliche Auswirkungen auf die Belastbarkeit sowie die psychische und physische Gesundheit der Betroffenen.Die Gründe für Schlafstörungen sind vielfältig und sollten, gerade bei anhaltenden Problemen, individuell medizinisch abgeklärt werden. Nicht immer verbirgt sich hinter ihnen aber eine auslösende Erkrankung. Stress, unregelmäßige Schlafzeiten aber auch Veranlagung und Persönlichkeitseigenschaften können zu wiederkehrenden Problemen beim Einschlafen führen oder den Schlaf immer wieder unterbrechen. Klassische Schlafmittel sind gerade auf Dauer keine geeignete Lösung. Nebenwirkungen und das Risiko einer Abhängigkeit raten zu extremer Vorsicht.Neben der klassischen Pharmazie kennt die Naturheilkunde schon seit Jahrhunderten natürliche pflanzliche Wirkstoffe, die das Einschlafe erleichtern und gesunden Schlaf fördern. Insgesamt acht dieser überwiegend aus Wurzeln und Kräutern extrahierten Inhaltsstoffe kombiniert Sliply zu einem flüssigen Nahrungsergänzungsmittel, durch dessen Einnahme etwa 20 Minuten vor dem zu Bett gehen das Einschlafen erleichtert und ein gesundes Durchschlafen gefördert wird.Seine Wirkung verdankt Sliply den Extrakten aus:· Hopfen· Kamillenblüten· Ashwagandha auch bekannt als Schlafbeere oder Indischer Ginseng)· Zitronenmelissenblatt· Baldrianwurzel· Passionsblumenkraut· LavendelblütenDie Inhaltsstoffe all dieser Pflanzen sind seit Generationen dafür bekannt, beruhigend, entspannend und damit schlaffördernd zu wirken. Sliply kombiniert sie mit Melatonin, das im menschlichen Körper produziert den Tag-Nacht-Rhythmus steuert. Ebenfalls aus Pflanzen gewonnen, unterstützt es seinerseits bereits bei einer Dosierung von 1 mg nachweislich beim Ein- und Durchschlafen. Darüber hinaus ist Sliply mit Vitaminen und Nährstoffen angereichert und gewährleistet so eine für das Durchschlafen erforderliche Versorgung mit:· Vitamin C· Vitamin B1· Vitamin B2· Vitamin B6· Biotin· Mangan· Niacin· Zink· Pantothensäure„Die vielfältige Resonanz unserer Kunden bestätigt nicht nur die schlaffördernde Wirkung von Sliply“, erklärt Tobias Hildebrand Geschäftsführer der Sonnenkraft Health GmbH aus Ravensburg, Anbieter von Sliply. „Auch mit einem angenehmen Geschmack trägt es zu einer täglichen Routine bei, die die individuellen Schlafgesundheit fördert.“Sliply wird im Online-Shop in drei Gebindegrößen angeboten. Für einen ersten individuellen Test eignet sich vor allen Dingen das 3er-Pack. Wer sich von der Wirkung überzeugen kann, versorgt sich längerfristig mit einem 10er-Pack und spart zusätzlich mit dem 15er-Pack.