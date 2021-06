Sonae Arauco ist auf der interzum @home 2021 vertreten. Der internationale Holzwerkstoffhersteller präsentiert nicht nur das Update der Innovus® Kollektion, sondern greift auch das Thema Nachhaltigkeit und Grünes Wohnen auf.



Die Innovus® Kollektion bietet ein vollständiges und aufeinander abgestimmtes Portfolio dekorativer Lösungen mit zusätzlichen Merkmalen wie antibakteriellen Eigenschaften. Mit über 200 Dekoren und 15 verschiedenen Oberflächentexturen – darunter die fünf ausdrucksstarken Neuheiten Cosmos, Spirit, Fusion, Flow und Stucco - greift die Innovus Kollektion globale Trends auf. Zudem bietet die Kollektion eine beeindruckende Vielfalt für die unterschiedlichsten Projekte. Das umfangreiche Sortiment ist als melaminharzbeschichtete Platten (MFC & MF MDF), Schichtstoffe (HPL) und Kompaktplatten erhältlich.



Wherever you are, feel@home



Erstmals auf der interzum @home 2021 präsentiert Sonae Arauco die Neuzugänge der Kollektion unter dem Leitgedanken "Wherever you are, you feel@home". Vorgestellt werden konkrete Lösungen, die speziell für das hybride Wohnen entwickelt wurden. Deren Designgrundlage wird auch die zukünftige, neue Realität des öffentlichen Raums maßgeblich beeinflussen: Gestaltungskonzepte, die Arbeits-, private und Familienzeit unter einem Dach – dem Zuhause – ideal miteinander vereinbaren und soziale Distanz mit Sicherheit im öffentlichen Raum verbinden.



Die große Auswahl an Dekoren, in Kombination mit unseren exklusiven Texturen, bietet sowohl Innenarchitekten als auch Herstellern eine natürliche, authentische Materialität. Das beste Beispiel ist Innovus Feel Light Grey | Cosmos, die Gewinnerreferenz des German Design Awards 2021 und des interzum awards 2021: Die zahlreichen Vorteile melaminharzbeschichteter Platten, wie antibakterielle Eigenschaften, Kratzfestigkeit oder eine lange Lebensdauer, werden hier eindrucksvoll mit einer angenehmen, filzartigen Materialität kombiniert und ermöglichen so das ideale [email=Feeling@Home.]Feeling@Home. [/email]



Ein weiteres Beispiel für das Innovus® New-2021-Update sind die neuen trendigen Metallic-Dekore Titanium - ein warmer Metallic-Stahlschliff sowie Titanium Dark - ein moderner Gunpowder-Ton. Zusammen setzen sie den Trend, warme Metallic-Töne für besonders raffinierte Details einzusetzen, in Perfektion um.



Die Innovus® Kollektion bietet eindrucksvolle, natürlich anmutende Materialien, die mit jeder Berührung ein glaubhaftes Gefühl vermitteln: Warme und behagliche Materialien, die Sie das „feel@home“ erst richtig erleben lassen. Handwerkliche Wertigkeit, deren haptische Authentizität Ihrer Einrichtung einen einzigartigen Charakter verleihen. Und nicht zuletzt elegante und exklusive Materialien, die ein gewisses Gefühl von Luxus schaffen und den Alltag zu etwas Besonderem machen.



For better and beautiful living:



Sonae Araucos Aspekte für mehr Nachhaltigkeit



Ob Standard- oder technisch anspruchsvollste Produkte: Seit seiner Gründung konzentriert sich das globale Unternehmen auf die Entwicklung von nachhaltigen Holzwerkstoffen mit hohem Mehrwert für Bau, Möbel und Innenausbau.



In einem seiner digitalen Round Tables auf der interzum @home 2021 werden Experten von Sonae Arauco über das Modell der biologischen Kreislaufwirtschaft sowie über seine nachhaltigen Produkte diskutieren. Holzrecycling ist eine der strategisch wichtigsten Investitionen von Sonae Arauco. Deshalb wird derzeit die ehrgeizige Strategie verfolgt, den Anteil an recyceltem Holz in einigen der Werke auf bis zu 70% zu erhöhen.



Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie Holz als natürlicher Rohstoff andere Materialien im Bau und im dekorativen Innenausbau sinnvoll ersetzen kann. Stets mit dem Ziel zur Sicherung der Gesundheit und Lebensqualität kommender Generationen beizutragen.

