Innovus® Feel Light Grey | Cosmos gewinnt den interzum award 2021

Sonae Arauco

Mit einer langfristigen Geschäftsvision, die auf einer industriellen Unternehmensseele gründet, ist Sonae Arauco eines der größten Unternehmen für Holzwerkstofflösungen weltweit. Das Engagement von Sonae Arauco für eine nachhaltige Entwicklung wird durch die forstwirtschaftliche Zertifizierung, die Umsetzung eines zirkulären bioökonomischen Modells und die dauerhafte Einbindung von Recyclingholz in den industriellen Prozess bekräftigt.



Das Portfolio des Unternehmens umfasst eine breite Produktpalette, die die verschiedenen Bedürfnisse im Möbelbau, in der Innenarchitektur sowie im konstruktiven Bereich abdeckt. Sowohl standardisierte als auch technisch anspruchsvollste Produkte gehören zum Sortiment. Hierzu gehören die Marken CORE&TECHNICAL® Product und AGEPAN® SYSTEM. Das umfangreiche dekorative Segment vermarktet Sonae Arauco unter der Marke Innovus®.



Das Unternehmen entstand aus einer industriellen Partnerschaft zwischen zwei weltweit bedeutenden Akteuren der Holzbranche: Sonae Indústria (PT) und Arauco (CL). "Taking wood further" und der Fokus auf langfristige Unternehmensvisionen sind der gemeinsame Anspruch beider Unternehmen. Sonae Arauco beschäftigt derzeit rund 3.000 Mitarbeiter in 9 Ländern (Portugal, Spanien, Deutschland, Südafrika, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Schweiz und Marokko) und unterhält 23 Industrie- und Vertriebsstandorte. Die Produkte werden in über 80 Länder vertrieben.