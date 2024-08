Geplanter Start im zweiten Quartal 2025

In einem für die Holzwerkstoffindustrie bahnbrechenden Schritt kündigt Sonae Arauco die Inbetriebnahme der ersten Faserplatten-Recyclinganlage an. Mit diesem Projekt unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für Nachhaltigkeit sowie Innovation und stärkt seine Position als Vorreiter in der Recycling-Technologie in diesem Industriesektor.



Die wegweisende Recyclinganlage, die im zweiten Quartal 2025 in Betrieb gehen soll, wird ausgediente MDF-Faserplatten in wertvolles Rohmaterial für die Produktion neuer Faserplatten umwandeln. Die Anlage befindet sich in einem der portugiesischen Werke von Sonae Arauco und wird die weltweit erste Recyclinganlage für Faserplatten im industriellen Maßstab sein.



„Dieser Schritt ist nicht nur für uns, sondern für die gesamte Holzindustrie von großer Bedeutung“, sagt Michael Betz, Managing Director und COO der Region Nordosteuropa bei Sonae Arauco. „Wir haben lange darauf hingearbeitet, heute diesen technologischen Fortschritt verkünden zu können. Für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft setzt sich Sonae Arauco besonders für eine funktionierende, kreislauforientierte Bioökonomie und die kaskadische Nutzung von Holz ein. Die Integration von Holzrecycling in unser MDF-Portfolio ist ein echter Durchbruch.“



Die in Zusammenarbeit mit dem internationalen Technologiekonzern ANDRITZ entwickelte Trockenfaserplatten-Recyclinganlage arbeitet mit einer kontinuierlichen Dampfbehandlung mit dem ANDRITZ Steam-Ex Discharger. Dieses fortschrittliche System ermöglicht die durchgängige Verarbeitung von recyceltem Faserplattenmaterial mit hoher Effizienz und geringem Dampfverbrauch.



Recycling ist eine strategische Priorität für Sonae Arauco, nicht nur, weil es die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens steigert, sondern auch, weil es mit den Nachhaltigkeitsfaktoren des Unternehmens verbunden ist. Das Unternehmen hat weltweit mehrere Investitionen getätigt, um seine Kapazitäten für die Integration von Recyclingholz zu erhöhen und innovative Technologien für das Recycling von Fasern zu entwickeln. Mit dem Bau dieser ersten Faserplatten-Recyclinganlage wird eine neue Ära des Holzrecyclings eingeläutet, die im Frühjahr 2025 beginnen soll.



Im Jahr 2023 verarbeitete Sonae Arauco mehr als 725.000 Tonnen Recyclingholz, wobei die Spanplattenpalette mehr als 70 Prozent Recyclingholz enthielt. Ziel ist es, in bestimmten Regionen innerhalb der nächsten drei Jahre 85 Prozent zu erreichen. Im gesamten Portfolio des Unternehmens liegt der Anteil an recyceltem Holz bei 30 Prozent und übertrifft damit den europäischen Branchendurchschnitt von 25 Prozent.



Die neue Recyclinglinie für Faserplatten ist Teil des TransForm-Projekts, das im portugiesischen Wiederaufbau- und Resilienzplan (PRR) enthalten ist. Es zielt auf Kapitalisierung und Geschäftsinnovation ab, im Kontext der Anreizsysteme für Mobilisierungsagenden und grüne Agenden für Unternehmensinnovation.

