Das Socken-Label CHEERIO* veröffentlicht die erste TV-Kampagne - Joko Winterscheidt, viele skurrile Charaktere und Ohrwurm inklusive.

Das nachhaltige Socken-Label CHEERIO*, gegründet von Joko Winterscheidt, Eva Maskow (Gründerin Too Hot To Hide), Thomas Moissl (Gründer camano) und Tarek Müller (Gründer ABOUT YOU), verfolgt eine ambitionierte Mission: langfristig die ersten Socken ohne ökologischen Fußabdruck zu entwickeln. Jetzt sollen alle erfahren, was Fans schon wissen: CHEERIO* Socken sind die coolsten überhaupt. Diese Botschaft trägt die erste CHEERIO* TV-Kampagne, bestehend aus drei 30-sekündigen TV-Spots und einer über 10-minütigen Long Version, ab 1. April 2022 in die Welt. Mit eigenem Song, rund 20 Charakteren, die unterschiedlicher nicht sein könnten, und Joko Winterscheidt höchstpersönlich schafft die Kampagne Awareness und beweist, dass Fair-Fashion kein Verzicht, sondern Spaß und Lebensfreude ist.CHEERIO* vereint zwei Dinge, die wirklich jede*n betreffen: Socken und den Klimawandel. So vielfältig wie die Zielgruppe von CHEERIO* sind auch die Spots. Im Laufe des ersten und einmaligen CHEERIO* Songs wird rund 20 Charakteren die Bühne gegeben, ihre eigenen Geschichten zu erzählen - unter ihnen natürlich Joko Winterscheidt. Unterbrochen werden sie von einem wiederkehrenden Refrain mit Ohrwurm-Potential.Die Idee für die Kampagne stammt von Regisseur Lars Timmermann, Joko Winterscheidt und ABOUT YOU. Für die Produktion zeichnet LE BERG verantwortlich, gedreht wurde in den Eisbachstudios in München. Von 1. bis 10. April 2022 werden drei unterschiedliche 30-sekündige Spots in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf reichweitenstarken TV-Sendern wie ProSieben, SAT.1, Kabel Eins, RTL, RTLZWEI, VOX, TLC, DMAX und Eurosport ausgestrahlt. Diese dienen als Teaser und machen Lust auf mehr. Auf Instagram ( @cheerio_offcial @aboutyoude ), YouTube ( ABOUT YOU ) und www.cheerio.de gibt es Behind-the-Scenes-Material und die über 10-minütige Long Version zu sehen.Die TV-Kampagne bewirbt die CHEERIO* Socken-Kollektion 2022. Diese besteht aus einer Basic-Kollektion mit fünf unterschiedlichen Modellen und schöner, abgerundeter Farbwelt sowie zwei thematischen Drops. Der erste Drop trägt den Namen "HDGDL" und verzückt mit verspielten Herz-Designs. Im zweiten Drop "ICE ICE BABY" dreht sich alles um Eiscreme mit knalligen Farben und detailverliebten Mustern. Alle CHEERIO* Socken werden aus GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle gestrickt, sind durch den Komfort-Bund sowie eine Flachnaht besonders bequem und werden in Recyclingpapier statt Plastik verpackt. Für CHEERIO* ist Qualität ein Versprechen, deswegen gibt die nachhaltige Marke auf ihre Produkte eine zweijährige Socksurance-Garantie. CHEERIO* ist im Einzelhandel und online erhältlich, die exklusiven Vertriebspartner sind ONSKINERY und aboutyou.de.Credits:Production: LE BERG GmbH / Director: Lars Timmermann / Director of Photography: Pierre Castillo Bernad / Executive Producer: Yannick Fauth & Esther Busch / Producer: Paul Kiesel / Production Assistant: Meret BalmerCHEERIO* SongMusic: Alexander David & Lars Timmermann / Text: Max Benrath / Vocals: Joko Winterscheidt & The CHEERIO* Band