Zahl neuer Azubis in der Bauwirtschaft steigt erneut deutlich
Damit hat sich der Bauausbildungsmarkt ein weiteres Mal deutlich besser entwickelt als der Ausbildungsmarkt in anderen Branchen. Laut Bundesagentur für Arbeit (BA) (Stand September) ist die Zahl der besetzten Ausbildungsstellen branchenübergreifend um 3,4 % gegenüber dem Vorjahr gesunken.[1] Im Gegensatz zur Gesamtwirtschaft, wo die angebotenen Ausbildungsstellen deutlich zurückgingen (–6,4 %), haben die Baubetriebe ihr Ausbildungsangebot nach Angaben der BA um rund 2 % erhöht. Dies ist auch ein Verdienst des Umlageverfahrens, bei dem alle Baubetriebe einen Berufsbildungsbeitrag zahlen und die ausbildenden Betriebe einen Großteil ihrer Ausbildungskosten erstattet bekommen. Das Berufsbildungsverfahren wurde 1976 ins Leben gerufen und feiert damit in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.
Erfreulicherweise erstreckte sich die positive Entwicklung nach Zahlen von SOKA-BAU sowohl über die Hochbau- als auch die Tiefbau- und Ausbauberufe. Insgesamt bleiben aber immer noch überdurchschnittlich viele Ausbildungsstellen in der Bauwirtschaft unbesetzt. Während der Ausbildungsmarkt branchenübergreifend nahezu ausgeglichen ist, kommen im Tiefbau auf jeden gemeldeten Bewerber fast drei Ausbildungsstellen, im Hochbau rund zwei Ausbildungsstellen.
Die Jobbörse von SOKA-BAU (www.bau-stellen.de) hilft Baubetrieben bei der Besetzung von Ausbildungsstellen. Sie können dort kostenlos inseriert werden. Auf der Homepage von SOKA-BAU können sich potenzielle Auszubildende darüber hinaus eine Übersicht über die Ausbildung in der Bauwirtschaft verschaffen.
[1] Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2026), Der Ausbildungsmarkt September 2026.