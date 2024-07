Bestnoten in der Kategorie „Modern Work“ Unternehmen

Eine Studie der Frauenzeitschrift Brigitte und der Personalmarketingagentur Embrace bescheinigt SOKA-BAU einen Spitzenplatz im Unternehmensranking beim Thema „Modern Work“. Dazu wurden Ende 2023 HR-Abteilungen und Geschäftsführungen von Unternehmen in ganz Deutschland befragt.SOKA-BAU erhielt in der Gesamtwertung vier von fünf möglichen Sternen und liegt damit im oberen Bereich der Unternehmen, die sich beteiligt haben. Nur 146 Unternehmen liegen in dieser Kategorie. Bewertet wurden Maßnahmen zu fünf Themengebieten: Vereinbarkeit und Flexibilität, Gleichstellung und Diversität, Empowerment, Unternehmenskultur und -struktur sowie Karriereförderung.„Modern Work beschreibt die Art und Weise wie wir zusammenarbeiten“, sagt Melanie Reith, Managerin Ausbildung, EPV und Development. „Hier geht es um den Wandel der Unternehmensgesellschaft hin zu einem Miteinander und um eine Kommunikation auf Augenhöhe.“ Auf dem Weg zum Arbeitsplatz der Zukunft verfolgt SOKA-BAU neben der Möglichkeit für flexibles sowie zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten eine konsequente Digitalisierungsstrategie und setzt auf einen Wissensaustausch unter den Mitarbeitenden.Weitere Infos über SOKA-BAU als Arbeitgeber gibt es auf www.sokabaukarriere.de