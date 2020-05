Begeisterte Gäste trotz Corona-Schutzmaßnahmen

Zum Beispiel lässt ein nachlässiger Umgang eines Mitarbeiters mit sich selbst vermuten, dass er es nicht "immer so ganz genau nimmt". Möglicherweise auch nicht mit der Hygiene. Solch ein Eindruck wäre selbst in "Nicht-Corona-Zeiten" ein katastrophales Signal.

Andererseits kann ein sympathisches Lächeln wiederum Wunder bewirken -rotz Schutzmaske. Auch wenn lediglich die Augen sichtbar sind, wird die authentische Herzlichkeit und Verbindlichkeit eines Hotelmitarbeiters erkannt. Und der Gast sich dadurch im Haus immer willkommen fühlen.

Gerade die Hotellerie und Gastronomie musste während des Lockdowns starke Einbußen hinnehmen. So ist es nicht verwunderlich, dass seit Bekanntgabe des endlich nahenden Endes ein großes Aufatmen durch die Republik geht. Aber auch nach vorsichtiger Öffnung geht es bei weitem nicht gleich so weiter, wie es jeder vor der Krise gewohnt war. Es gilt diverse Hygieneauflagen und Abstandsregelungen einzuhalten, um keine zweite Welle zu riskieren. Eine völlig neue und wahrscheinlich auch belastende Situation für alle Beteiligten. Unsicherheiten und Irritationen sowohl auf der Gast- als auch auf der Mitarbeiterseite sind vorprogrammiert. Umso wichtiger ist es, dass Teams bestens vorbereitet werden und stärker als je zuvor Ihre Rolle kennen und ausfüllen können. Der Mitarbeiter muss, neben seinem eigentlichen Job, zusätzlich als Experte im gefahrlosen Umgang mit Covid-19 fungieren und bei Bedarf Aufklärungsarbeit leisten. Dabei darf er auf der anderen Seite niemals seine Aufgabe vernachlässigen, dem Gast ein unvergesslich positives Erlebnis zu bescheren. Je besser Mitarbeiter geschult sind, umso sicherer und souveräner werden sie mögliche stressige und emotionsaufgeladene Situationen mit dem Gast meistern. Das gilt sowohl für den Umgang mit den gesetzlichen Vorschriften als auch für das, im besten Fall serviceorientierte, Verhalten gegenüber dem Gast. Für Hoteliers und Gastronomen wird der motivierte Mitarbeiter heute mehr denn je, der entscheidende Erfolgsfaktor sein, Gäste an ihr Haus zu binden.Während der letzten zwei Monate hat sich bei der Mehrheit der Gesellschaft ein Spirit des Zusammenhalts und der gegenseitigen Unterstützung entwickelt. Trotz "#Social Distancing" und "#StayHome" sind die Menschen näher zusammengerückt. Daran sollten wir anknüpfen, indem wir die sich uns bietenden Chancen nutzen und versuchen diesen Geist ins eigene Unternehmen zu lenken. Ein Großteil der Mitarbeiter wird für den Neustart aus der Kurzarbeit wieder in den Hotelbetrieb zurückkehren. Jetzt mit meist frischen Gedanken, hochmotiviert und neuer Kraft können sie abgeholt und auf die neue Situation eingestimmt werden. Und zwar ohne, dass eingefahrene Gewohnheiten oder mögliche Missstimmungen aus der Vergangenheit im Weg stehen.Worauf ist also zu achten? Wie kann sichergestellt werden, dass die Mitarbeiter am gleichen Strang ziehen und sie sich ihrer wichtigen Bedeutung als Gastgeber bewusst sind? Es geht in erster Linie darum, Mitarbeiter in Situationen der Unsicherheit zu unterstützen und sie in ihrer natürlichen beruflichen Motivation zu bestärken. Bei gleichzeitigem Aufzeigen, wie das eigene Verhalten auf Gäste wirken kann. Sowohl in positiver als auch negativer Betrachtung, verdeutlichen Beispiele plakativ, worauf es beim Thema Gästebegeisterung und herzlicher Gastlichkeit ankommt.In der aktuellen Situation ist der Hotelier stark gefordert, sich intensiv mit den Vorgaben und Bedingungen rund um die Corona-Schutzmaßnahmen zu beschäftigen. Mehr denn je, fehlt es ihm an Zeit und Kapazitäten, Mitarbeiter durch Schulungen auf die gewünschte Spur zu lenken. Selbst neue Regelungen oder sonstige Informationen können deshalb oftmals nur zwischen Tür und Angel weitergegeben werden.Wir unterstützen Sie als Hotelier dabei, Ihre Mitarbeiter in echte und überzeugende Gastgeber zu wandeln. Autark und mit bewährten Methoden. Damit sich Ihre Gäste wohlfühlen, wiederkommen und Ihr Hotel begeistert weiterempfehlen.