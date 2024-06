Smartvatten für den PropTech Germany Award 2024 nominiert

Zwei spannende Messetage und ein Platz im Finale der Real PropTech Pitches von blackprint standen nach der Real Estate Arena in Hannover zu Buche.

Smartvatten Account Manager Sebastian Jäger überzeugte die Jury mit seinem Pitch, der in Form einer Heldengeschichte aufgebaut war.



Die Real Estate Arena (REA) Hannover war in diesem Jahr zum ersten Mal Co-Gastgeber der REAL PropTech Pitches. Mehrere PropTech-Unternehmen präsentierten auf zwei Bühnen ihre innovativen Technologien und Dienstleistungen.



Die diesjährige Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit Minister Robert Habeck. Insgesamt nahmen 187 PropTechs an dem Wettbewerb teil, welche ihre Lösungen live oder per Video auf der Bühne präsentierten. Anhand von 11 transparenten Kriterien wählte eine 26-köpfige Jury die Nominierten aus.



Smartvatten bietet eine umfassende Lösung zur digitalen Wasserüberwachung und -steuerung, die Immobilienunternehmen hilft, ihren Wasserverbrauch zu optimieren und nachhaltige Praktiken zu fördern.



Die Nominierung von Smartvatten unterstreicht die Bemühungen des Unternehmens, ein nachhaltiges Wassermanagement zu ermöglichen, indem es die genauesten Wasserdaten für die Immobilienbranche bereitstellt und so den Weg für die Erfüllung der EU-Taxonomievorschriften und ESG-Ziele ebnet.



blackprint hat mit den PropTech Germany Award eine wichtige Plattform geschaffen, um Innovationen zu. Die Nominierung für diesen Award ist nicht nur eine Ehre für Smartvatten, sondern auch ein Beweis für die wachsende Bedeutung nachhaltiger Technologien im PropTech-Sektor.



Das Finale findet am 4. und 5. September während der REAL PropTech Conference in Köln statt.





