Smartvatten baut Geschäft in Deutschland weiter aus

Seit 2013 bietet Smartvatten, ein hardwaregestütztes SaaS-Unternehmen, seinen Kunden eine Komplettlösung für die Echtzeitüberwachung und -berichterstattung des Wasserverbrauchs von Immobilien und Wasserversorgungsunternehmen an. Die Smart Devices überwachen, messen und analysieren den Wasserverbrauch von Immobilien in Echtzeit und geben Einblicke in die Verbrauchsdaten sowie Hinweise bei Störungen und Leckagen.Mit den gewonnenen Daten lassen sich teure Schäden durch unentdeckte Leckagen vermeiden und ein nachhaltiger Wassereffizienz-Plan im Rahmen einer ESG-Strategie aufbauen. Die Smartvatten-Technologie wird derzeit bereits in über 25 Ländern mit mehr als 12.000 Objekten genutzt. Seit 2022 ist Smartvatten auf dem deutschen Markt vertreten, nun werden die Geschäfte weiter ausgebaut und intensiviert.„Trockene Sommer, steigende Energiepreise und sinkende Grundwasserspiegel – die letzten Monate und Ereignisse haben gezeigt, dass wir uns stärker auf Wassereffizienz konzentrieren müssen, insbesondere im Immobiliensektor“, sagt Carolin Schröder. Und Nico Gotthardt führt aus: “Wasser sparen heißt Geld sparen. Eine nachhaltige Entwicklung und Bewirtschaftung einer Immobilie hat direkte Auswirkungen auf ihren Wert, beispielsweise da eine höhere Punktzahl bei Nachhaltigkeitszertifizierungen wie GRESB, BREEAM oder DGNB erreicht wird. Zudem sparen Kunden mit Smartvatten etwa 20% Ihrer Wasserkosten. Und Wasser sparen steht in direkter Relation zum Energie sparen. Im Durchschnitt führt eine Senkung der Wasserrechnung um 20?% zu einer Senkung der Energiekosten um etwa 5?%.“Smartvatten ist ein schnell wachsender Anbieter im Bereich Wassereffizienz und so wird auch das Team Deutschland laufend verstärkt. “Wir möchten unsere Kunden bestmöglich betreuen und sie mit unserem Service unterstützen”, so Gotthardt, “gestartet bin ich letztes Jahr allein, dann übernahm Carolin Schröder Anfang 2023 das Marketing und mittlerweile sind wir acht Kolleg:innen aus den Bereichen Sales, Marketing, Deployment sowie Customer Success, die sich um alle Belange des deutschen Marktes kümmern.”Der persönliche Bezug zu den Kunden steht bei Smartvatten im Mittelpunkt. Über das Jahr verteilt ist Sales Manager Nico Gotthardt deutschlandweit auf verschiedenen Messen und Netzwerkveranstaltungen unterwegs – das Highlight bildet dabei die EXPO REAL vom 4. bis 6. Oktober in München, auf der Smartvatten mit einem eigenen Stand vertreten sein wird.„Für Smartvatten stehen die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden an erster Stelle. Deshalb ist es uns sehr wichtig mit unseren Kunden in den persönlichen Austausch zu treten, Fragen bezüglich eines nachhaltigen Wassermanagements zu beantworten und gemeinsam individuelle Lösungswege zu erarbeiten,” so Gotthardt.„Zeitgleich möchten wir aber auch das Bewusstsein schaffen, dass Wasser und Wassereffizienz uns alle etwas angeht und genauso wichtig für die Bekämpfung des Klimawandels ist wie der Abbau des CO2-Austoßes,” ergänzt Carolin Schröder.Sowohl Schröder als auch Gotthardt sind überzeugt– die Zeit ist reif für ein nachhaltiges Wassermanagement im deutschen Immobiliensektor.Möchten Sie mehr darüber erfahren, was Smartvatten für das Wassermanagement Ihrer Immobilien tun kann? Nehmen Sie Kontakt auf unter info@smartvatten.com oder besuchen Sie smartvatten.com